استعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة عبر منصة أبشر

استعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة.. تأشيرة الخروج والعودة هي وثيقة مهمة للمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث تحدد مدة إقامتهم وحقوقهم في الخروج والدخول إلى المملكة.

ولضمان سهولة إدارة الإقامات وتسهيل الإجراءات على المقيمين، أتاحت الحكومة السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية، من بينها خدمة الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة.

استعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة

يقدم لكم موقع الموجز، الـ استعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة، حيث يمكن للمقيمين من خلال هذه الخدمة معرفة تاريخ انتهاء صلاحية تأشيرتهم، والتأكد من عدم انتهائها لتجنب أي مشاكل قانونية.

استعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة

خطوات الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة عبر منصة أبشر

قم بالذهاب إلي منصة أبشر الإلكترونية هنـــــــــــا. ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك. قم بالانتقال إلي قائمة الخدمات واضغط على أيقونة الاستعلامات. اضغط على قسم الجوازات. قم بكتابة رقم الإقامة الخاص بك وأدخل رقم الهوية الوطنية الخاصة بالكفيل. أضف رمز التحقق المرئي. انقر على زر إرسال.

استعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة

الدخول إلي منصة أبشر الإلكترونية.

اضغط على خيار خدمات الأفراد.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك وأيضا رقم الهوية.

أضف رمز التحقق الذي تم إرساله على هاتفك المحمول.

اضغط على خانة الاستعلامات الإلكترونية وقم باختيار خدمة الجوازات.

قم بكتابة رقم هوية الكفيل مع رقم رخصة الإقامة الخاصة بالمواطن الذي ترغب بالاستعلام عن التأشيرة الخاصة به.

اضغط على كلمة عرض سوف يتم عرض جميع بيانات التأشيرة ومدة صلاحيتها.

شروط تجديد تأشيرة الخروج والعودة

يجب أن تكون صلاحية الإقامة سارية.

إلا تتجاوز مدة بقاء المقيم في السعودية عن 7 أشهر.

إحضار جميع المستندات والأوراق المطلوبة أثناء عملية التجديد.

يجب ملئ النموذج الإلكتروني وإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

استعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة

الاستعلام عن تأشيرة السعودية عبر منصة التأشيرات

الدخول علي منصة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية السعودية، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــــــــــــــــــــــــــــــــا.

في الجهة اليسري من الموقع تقع أيقونة الاستعلام عن التأشيرة.

اختار رقم الطلب من خانة نوع الاستعلام، وإدخال رقم الطلب ومن ثم رقم السجل.

إدخل رقم التأكيد المُستخدم للتحقيق من الهوية.

أخيرًا الضغط على البحث ليظهر موقف التأشيرة.

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