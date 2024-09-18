‎طقس اليوم الأربعاء.. حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة الأربعاء 18-9-2024

أجابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن العديد من التساؤلات الخاصة بتفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، بالتزامن مع حالة عدم استقرار الأحوال الجوية في مصر.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن يسود طقس حار ورطب على معظم أنحاء البلاد، لهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

وذكر خبراء الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقسًا حارًا ورطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة في جنوب الصعيد.

وفي فترة الليل والصباح الباكر، يتوقع أن يكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا ورطبًا على السواحل الشمالية، في وقت تتزايد في فرص تشكّل تتشكل شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية خلال الصباح. كما تنشط الرياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

كيف اعرف درجة الحرارة الطقس

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 على النحو التالي:

القاهرة 40 28

العاصمة الإدارية 39 27

6 أكتوبر 40 27

بنها 40 28

دمنهور 38 27

وادي النطرون 39 28

كفر الشيخ 39 27

المنصورة 39 27

الزقازيق 40 28

شبين الكوم 40 28

طنطا 39 27

دمياط 35 26

بورسعيد 36 26

الإسماعيلية 40 27

السويس 40 28

العريش 37 26

رفح 36 26

رأس سدر 38 27

نخل 37 21

كاترين 32 19

الطور 36 28

طابا 36 28

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 36 26

العلمين 35 25

مطروح 34 24

السلوم 33 24

سيوة 37 25

رأس غارب 38 27

الغردقة 38 30

سفاجا 37 29

مرسى علم 38 29

شلاتين 38 29

حلايب 36 29

أبو رماد 38 28

رأس حدربة 36 29

الفيوم 40 28

بني سويف 40 27

المنيا 40 26

أسيوط 41 26

سوهاج 41 27

قنا 41 28

الأقصر 42 29

أسوان 42 29

الوادي الجديد 41 25

أبوسمبل 42 26

حالة الطقس غدا بالساعات

أما حالة الطقس في مصر يوم غدًا الخميس 19 سبتمبر 2024 فهي على النحو التالي:

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 33 35

السواحل الشمالية 33 36

جنوب سيناء 37 39

شمال الصعيد 37 39

جنوب الصعيد 39 40

حالة الطقس في الايام المقبلة

الطقس في مصر يوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 35 37

السواحل الشمالية 35 38

جنوب سيناء 39 41

شمال الصعيد 39 41

جنوب الصعيد 41 42

الطقس في مصر يوم السبت 21 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 37 39

السواحل الشمالية 35 38

جنوب سيناء 40 42

شمال الصعيد 40 42

جنوب الصعيد 43 44

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