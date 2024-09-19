حالة الطقس اليوم| درجات الحرارة في مصر.. شبورة مائية خفيفة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ليوم الخميس، متوقعةً أن تشهد البلاد أجواءً شديدة الحرارة نهارًا تمتد من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، بالإضافة إلى السواحل الشمالية، ويعرض الموجز التفاصيل.

شبورة مائية خفيفة صباحًا

أشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس خلال الساعات الأولى من الصباح قد تشهد تشكل شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وخاصة القريبة من المسطحات المائية، ما قد يؤثر على الرؤية.

رياح نشطة وأجواء مغبرة

كما أوضحت الأرصاد أن الرياح ستنشط على مناطق محددة مثل جنوب سيناء، شمال الصعيد، ومحافظة الوادي الجديد، وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض الفترات المتقطعة.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

وبالنسبة للقاهرة الكبرى، فمن المتوقع أن تسود أجواء حارة ورطبة خلال النهار، وتتحول إلى أجواء مائلة للحرارة ليلاً مع استمرار الرطوبة العالية، مما يجعل الشعور بالحرارة أعلى من القيم الفعلية.

حالة الطقس اليوم في الاسكندرية

الإسكندرية: الصغرى 24°، العظمى 35°، المحسوسة 37°

درجات الحرارة في محافظات مصر

وفيما يخص درجات الحرارة، إليكم متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى: العظمى 34°، المحسوسة 36°، الصغرى 24°

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 35°، المحسوسة 36°، الصغرى 24°

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31°، المحسوسة 34°، الصغرى 22°

جنوب سيناء: العظمى 36°، المحسوسة 38°، الصغرى 28°

شمال الصعيد: العظمى 35°، المحسوسة 37°، الصغرى 24°

جنوب الصعيد: العظمى 37°، المحسوسة 38°، الصغرى 28°

حالة الطقس في المدن المصرية

القاهرة: الصغرى 27°، العظمى 36°، المحسوسة 37°

العاصمة الإدارية: الصغرى 26°، العظمى 36°، المحسوسة 37°

مطروح: الصغرى 25°، العظمى 28°، المحسوسة 40°

سيوة: الصغرى 26°، العظمى 41°، المحسوسة 42°

شرم الشيخ: الصغرى 28°، العظمى 38°، المحسوسة 39°

الأقصر: الصغرى 27°، العظمى 40°، المحسوسة 41°

أسوان: الصغرى 28°، العظمى 41°، المحسوسة 42°

تشير هذه البيانات إلى استمرار الأجواء الحارة والمغبرة في معظم أنحاء البلاد، لذا تنصح هيئة الأرصاد بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، وضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة.

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