جولة وزير الكهرباء داخل مدينة العلوم النووية بإنشاص.. تفقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مدينة العلوم النووية بإنشاص وذلك في إطار مواصلته الجولات الميدانية والزيارات إلى جميع مواقع العمل والهيئات التابعة .

الموجز يرصد تفاصيل جولة وزير الكهرباء داخل مدينة العلوم النووية بإنشاص، حيث قام اليوم الأربعاء بزيارة ميدانية إلى مدينة العلوم النووية بمنطقة أنشاص بمحافظة الشرقية، بحضور الدكتور عمرو الحاج على رئيس هيئة الطاقة الذرية.

جولة وزير الكهرباء داخل مدينة العلوم النووية بإنشاص

وجاءت جولة وزير الكهرباء داخل مدينة العلوم النووية بإنشاص بمشاركة لفيف من قيادات الهيئة وعدد من الخبراء العاملين فى المدينة، وذلك لمتابعة سير العمل ودور المدينة النووية ومساهماتها فى المجالات المختلفة على المستوى البحثي والعلمي والاقتصادي والتقني والبرامج التدريبية المتخصصة والمشروعات القومية والبرنامج النووى المصرى السلمي.

وخلال جولة وزير الكهرباء داخل مدينة العلوم النووية بإنشاص، تم عرض دور هيئة الطاقة الذرية وما تقوم به مدينة العلوم النووية بأنشاص على طريق امتلاك المعرفة النووية لكافة الأستخدامات وتوطين التكنولوجيا وخفض الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي فى مجال النظائر المشعة والتخلص الامن من النفايات الطبيعية المشعة، وتحلية المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية خاصة محاصيل الحبوب ، وحفظ المنتجات الغذائية وزيادة القدرة لدى المحاصيل على مقاومة الظروف المناخية الصعبة ومقاومة الآفات وتطوير التكنولوجيا الزراعية، وكذلك الأبحاث العلمية والمشروعات التطبيقية فى مجال الطاقة وانتاج الخلايا الشمسية وتوفير العديد من المواد الاستراتيجية بتصنعيها محليا.

جولة وزير الكهرباء داخل مدينة العلوم النووية بإنشاص

معالجة النفايات المشعة فى جميع القطاعات والكشف الإشعاعى

كما شملت جولة وزير الكهرباء داخل مدينة العلوم النووية بإنشاص استعراض لدور الهيئة فى معالجة النفايات المشعة فى جميع القطاعات والكشف الإشعاعى فى الموانى البحرية والبرية والجوية، بالاضافة إلى التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية وتدريب المتعاملين مع المصادر المشعة والدور التعليمي بالشراكة مع الجامعات والعمل على توطين الصناعات النووية الاستراتيجية

وخلال جولة وزير الكهرباء داخل مدينة العلوم النووية بإنشاص تم تفقد المدينة التى تضم مجموعة من المنشأت البحثية ومنها مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني ووحدة انتاج النظائر المشعة ومحطة معالجة النفايات المشعة السائلة والمعامل البحثية والتى تدخل ضمن مركزى البحوث الذرية والمعامل الحارة .

كما تم الاستماع إلى العلماء القائمين على التشغيل إلى مدى الدقة والالتزام بالمعايير الدولية والتعاون المستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتصنيف العلمي والبحثي وعدد الأبحاث المنشورة فى الدوريات العالمية والمشروعات الجديدة التى يجرى العمل عليها ومشروعات الشركة التى يتم تطبقيها بالتعاون مع بعض المؤسسات الدولية والمحلية لخدمة العلم وبما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمشاركة فى أوجه التنمية المستدامة التى تشهدها مصر على مختلف الأصعدة.

جولة وزير الكهرباء داخل مدينة العلوم النووية بإنشاص

تفقد المراكز البحثية المختلفة والمعامل وقاعات البحث والدراسة

وشملت جولة وزير الكهرباء داخل مدينة العلوم النووية بإنشاص تفقد المراكز البحثية المختلفة والمعامل وقاعات البحث والدراسة ، ومناقشة الأساتذة والخبراء المتواجدين فى استراتيجية العمل والمشروعات البحثية الحالية وخطط التنفيذ

وبدوره، أكد وزير الكهرباء أن هيئة الطاقة الذرية ومدينة العلوم النووية بأنشاص شريك رئيسي فى خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية فى شتى المجالات الاقتصادية خاصة مجالات العلوم الطبية وعلاج الأمراض والاستصلاح وزيادة انتاجية المحاصيل خاصة محاصيل الحبوب والتصنيع الزراعي وحفظ المنتجات وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة وتعد منبرا بحثيا يشار اليه فى المحافل الدولية فى مجال تطوير ونشر ودعم الاستخدامات السلميّة للطاقة الذرية .

دور مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني

جولة وزير الكهرباء داخل مدينة العلوم النووية بإنشاص

وأوضح دور مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني الذي يضم المفاعل الذري بقدرة 22 ميجاوات ومصنع انتاج النظائر المشعة الذي يغطي الانتاج المحلي من النظائر التي تستخدم في تشخيص وعلاج الأورام ، ومصنع انتاج الوقود النووي و المنتج الأولي للخلايا الشمسية وهو من أحد استخدامات المفاعل البحثي الثاني حيث نجحت الهيئة في انتاج الخلايا الشمسية وهي تحت التجربة تمهيداً لأنتاج الخلايا الشمسية في مصر والتصنيع المحلي لها مما سيفتح مجالاً كبيراً لاستخدامات الطاقة الشمسية وتوطين صناعتها في مصر وذلك طبقاً لاستراتيجية الوزارة لتوسيع استخدام الطاقات المتجددة وما قامت به الهيئة من انتاج طفرات زراعية تتميز بانها ذات قاعدة وراثية مختلفة مما يساعد في قدرتها علي مقاومة الامراض وتحملها للظروف البيئية المعاكسة وكذلك زيادة الانتاجية في وحدة المساحة بنسبة 33% عن الاصناف التجارية الحالية، كما انها امنة تماماً من ناحية سلامة الغذاء.

وأشار الى التعاون مع الجامعات المختلفة والمؤسسات الدولية المعنية فى مجالات تأهيل واعداد وتدريب الكوادر البشرية، لافتًا غلى التعاون مع المؤسسات الدولية العاملة فى مجال الطاقة النووية ، والخبرات المتراكمة لدى العلماء والباحثين القائمين على العمل والدور الفعال لخدمة البحث العلمي فى مجالات الطاقة الذرية.

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جولة وزير الكهرباء داخل مدينة العلوم النووية بإنشاص

جولة وزير الكهرباء داخل مدينة العلوم النووية بإنشاص

جولة وزير الكهرباء داخل مدينة العلوم النووية بإنشاص

جولة وزير الكهرباء داخل مدينة العلوم النووية بإنشاص