المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات.. تفاصيل متابعة وزير الكهرباء كفاءة التشغيل

المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات.. تعد أحد أبرز مشروعات الطاقة المتجددة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وتقع المحطة على بُعد حوالي 90 كيلومتر جنوب القاهرة.

وهي جزء من مجمع الكريمات للطاقة، الذي يجمع بين مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، تمثل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات خطوة مهمة ضمن استراتيجية مصر للتحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات

ومع استمرار الحكومة في تطوير بنيتها التحتية للطاقة المتجددة، تظل محطة الكريمات واحدة من المشروعات الرائدة التي تعكس التزام البلاد بالمساهمة في تقليل الانبعاثات الضارة وتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة.

وفي هذا الصدد، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والمهندس محمد مختار رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهربا، لبحث ومناقشة خطة تطوير المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات ومتابعة معدلات التشغيل والأداء .

اجتماع وزير الكهرباء لمتابعة المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات

اجتماع وزير الكهرباء لبحث خطة تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات

الموجز يكشف جواليس اجتماع وزير الكهرباء لبحث تقارير الاداء ومراجعة خطة تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات ومدى الالتزام بمعايير التشغيل الجيد ومتطلبات النهوض بالمحطة والتحديات التي تواجه التشغيل الأمثل للمحطة الشمسية الحرارية بالكريمات وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

ويأتي ذلك في إطار الخطة العاجلة لتحسين الاداء والحرص على تطبيق معايير الجودة والكفاءة فى تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات وحسن إدارة واستخدام الأصول المتاحة من خلال اقتصاديات التشغيل وتعظيم العوائد .

تفعيل الصيانة الوقائية للحد من الأعطال

وقد ناقش الاجتماع كيفية تحسين الجدوى الاقتصادية لـ المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات وخطة العمل لخفض تكلفة انتاج الكيلوات وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل بتفعيل الصيانة الوقائية للحد من الأعطال وإطالة عمر المكونات وزيادة سعة الحقل الشمسي، وتطرق الاجتماع الى تقييم الاداء لانظمة التشغيل ومقارنتها بالطاقة التصميمية للمحطة ، وكمية أشعة الشمس التى تصل الى سطح المرايا الشمسية على مدار العام ونسبة أشعة الشمس التى تركزها المرايا على المجمع الشمسي ونسبة الطاقة الحرارية التى يتم تحويلها الى طاقة كهربائية وعدد ساعات التشغيل الفعلية، بالاضافة إلى معدل استهلاك الوقود بالمقارنة ومحطات الدورة المركبة وتوفير قطع الغيار اللازمه للإحلال والتجديد والصيانة وغيرها لتحسين معدلات الاداء.

المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات

تطبيق معايير السلامة والكفاءة في تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات

وأكد وزير الكهرباء أن المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات كان مشروعا رياديا تجريبيا وقت انشاؤه فى عام 2007 وهو مايؤكد ان ان قطاع الكهرباء والطاقة كان سباقا فى هذا المجال.

وأوضح أن خطة العمل التى تقوم على حسن ادارة الأصول وتعظيم العوائد منها فى اطار الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية لمشروعات الطاقة المتجددة ، لافتًا إلى أن هناك خطوات تنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق معايير السلامة والكفاءة والجودة فى تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات فى ضوء الدراسات الفنية الاقتصادية والعمل وفقا للطاقة التصميمية والشروع فى تنفيذ خطط التوسع الخاصة بالمحطة الشمسية

التنفيذ الدقيق لخطة صيانة المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات

وذكر وزير الكهرباء أن استراتيجية العمل تقوم على نشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة وتقليل نسبة الإعتماد على الوقود الأحفورى، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42% ، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص المحلى والاجنبي.

كما وجه بالتنفيذ الدقيق لخطة الصيانة والالتزام بالجداول الزمنية وتوفير قطع الغيار المطلوبة والتى تضمن استمرارية التشغيل، وان ترشيد استهلاك الوقود وخفض الاعتماد عليه سياسة عمل يومية واحد اهم المحددات للمشروعات الجديدة وكذلك رفع كفاءة الشبكات وتطوير تحديث الشبكة القومية للكهرباء.

اجتماع وزير الكهرباء لمتابعة المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات

أهمية محطة الكريمات الشمسية الحرارية

وتأتي أهمية محطة الكريمات الشمسية الحرارية في إطار خطط الحكومة المصرية لتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات الكربون، والمحطة تمثل جزءاً من التزام مصر بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتغير المناخي والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

ومن أبرز النقاط التي تبرز أهمية محطة الكريمات الشمسية الحرارية:

تقليل انبعاثات الكربون: من خلال تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي، تسهم المحطة في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة بالبيئة. الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة: تعد مصر من الدول الغنية بالطاقة الشمسية، وتعد محطة الكريمات نموذجاً لاستغلال هذا المورد الطبيعي المتجدد بشكل فعال. تعزيز القدرة الكهربائية الوطنية: مع تزايد الطلب على الكهرباء في مصر نتيجة للنمو السكاني والاقتصادي، تسهم المحطة في تلبية هذا الطلب بطرق مستدامة. نقل التكنولوجيا والمعرفة: تعد محطة الكريمات من المشروعات التي أسهمت في نقل تكنولوجيا الطاقة الشمسية الحرارية إلى مصر، مما يفتح الباب أمام المزيد من التطوير في هذا المجال.

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