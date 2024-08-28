تطورات مشروع الضبعة النووي.. تفاصيل لقاء وزير الكهرباء ورئيس الشركة الروسية

تطورات مشروع الضبعة النووي.. تواصل الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتعاون مع الجانب الروسي العمل وفقًا للجدول الزمني بتنفيذ المشروع النووي المصري بموقع الضبعة.

وفي هذا الصدد، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أليكسي ليخاتشوف المدير العام لشركة روسآتوم الروسية، والدكتور أندريه بيتروف رئيس شركة أتوم ستروي اكسبورت، بموقع المحطة النووية بالضبعة للوقف على تطورات مشروع الضبعة النووي.

تطورات مشروع الضبعة النووي

الموجز يرصد تفاصيل لقاء وزير الكهرباء ورئيس الشركة الروسية، للتعرف على آخر تطورات مشروع الضبعة النووي، حيث عقد الجانبان المصري والروسي اجتماعا لبحث آخر التطورات المتعلقة بمشروع محطة الضبعة النووية، وتم التأكيد على الالتزام المشترك بتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

وحضر اللقاء كل من المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية بالإضافة إلى الوفدان المصري والروسي المرافقان وعدد من القائمين على تنفيذ المشروع، وتناول الاجتماع سبل تسريع تنفيذ المشروع، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين الجانبين لضمان النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منه والتأكيد على الالتزام بمخطط العمل والجداول الزمنية والتوقيتات لمتبعة تطورات مشروع الضبعة النووي.

تعزيز أمن الطاقة

يأتي ذلك في ضوء الالتزام بتطوير قطاع الطاقة النووية كركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 ، حيث يعد مشروع محطة الضبعة النووية من أبرز المشاريع القومية ، ويسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم التنمية المستدامة ، وكذلك المساهمة فى توفير فرص عمل متعددة ومتنوعة وتعزيز النمو الاقتصادي.

تطورات مشروع الضبعة النووي- خلال اللقاء

مشروع محطة الضبعة النووية

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن مشروع محطة الضبعة النووية، يعكس نجاح الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا انطلاقا من عمق العلاقات المتميزة والممتدة بين الدولتين والتى تجلت في تنفيذ هذا المشروع العملاق.

كما ناقش الاجتماع تطور الاعمال وما تم من إنجاز والمستجدات المختلفة على كافة المستويات، هندسيا ، وفنيا واداريا وعلى مستوى التدريب وتأهيل الكوادر البشرية فى اطار خطة العمل والجداول الزمنية المحددة، في ضوء السياسة العامة وبرنامج الحكومة بتنويع مصادر توليد الكهرباء واستراتيجية مزيج الطاقة.

وأشار الجانبان خلال الاجتماع إلى الحرص على مواصلة الزيارات الميدانية الى مشروع المحطة النووية بالضبعة ، للوقوف على مستجدات تنفيذ أعمال المشروع القومى لتوليد الكهرباء، والتنسيق الدائم والمستمر لإنجاز المشروع الذى يجسد العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا والتنسيق والتكامل والتعاون بين كافة الأطراف المشاركة والقائمة على تنفيذ المشروع في إطار البرنامج النووي المصري السلمى لتوليد الكهرباء، وكذلك الروح العالية والمعنويات المرتفعة بين جميع المشاركين المتواجدين فى موقع المشروع

وأكد وزير الكهرباء أن هناك متابعة يومية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع المحطة النووية بالضبعة ومجريات التنفيذ والجدول الزمني والانتهاء من المراحل المختلفة.

تطورات مشروع الضبعة النووي- خلال اللقاء

ونوه باستراتيجية عمل وزارة الكهرباء التى تقوم على مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات النظيفة لخفض استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات الكربون، لافتًا إلى أن مصر من بين الدول الرائدة في مجال الطاقة النووية ومعرفة الدور الذي يمكن أن تسهم به فى مجالات علمية عديدة واهمية ذلك لتحقيق التنمية المستدامة.

وأفاد بأن هذه الزيارة تعد الثالثة لموقع الضبعة خلال الأسابيع الماضية وهو ما يوضح اهتمام الدولة وأهمية متابعة تطورات مشروع الضبعة النووي، في إطار خطة العمل لتحقيق الاستقرار والاستمرارية للشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمات، مشيدًا ببرامج التدريب وإعادة التأهيل داخليا وخارجيا لإعداد الكوادر البشرية فى اطار البرنامج النووى السلمى لتوليد الكهرباء.

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