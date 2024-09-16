تحذير هام وعاجل من الأرصاد الجوية بشأن عاصفة ترابية قوية غدًا

الأرصاد الجوية.. وجهت هيئة الأرصاد الجوية تحذير هام للمواطنين، حيث سيود نشاط للرياح محمل بالرمال والأتربة، وذلك على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

عاصفة ترابية قوية غدًا

يقدم لكم موقع الموجز، تفاصيل الطقس غدا، وذلك بالتزامن مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية، حيث من المتوقع وجود عاصفة ترابية قوية غدًا، حيث تنخفض درجات الحرارة بمقدار 2-3 درجات في القاهرة وأجزاء أخرى من البلاد، وتستقر حول منتصف الثلاثينيات في معظم المناطق.

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أنه في حين تنخفض درجات الحرارة، ترتفع مستويات الرطوبة، مما يجعلها أكثر دفئًا قليلاً مما يشير إليه مقياس الحرارة.

في القاهرة، على الرغم من أن درجات الحرارة قد تصل إلى أوائل الثلاثينيات مئوية، إلا أنها ستتراوح بين 34 و36 درجة طوال الأسبوع بفضل الرطوبة. وعلى الساحل الشمالي، من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 32 و34 درجة.

عاصفة ترابية قوية غدًا

وفي جنوب سيناء، حيث تعمل شرم الشيخ بسحرها، سيظل الطقس دافئًا، مع الشعور بدرجات حرارة تتراوح بين 37 إلى 39 درجة مئوية.

وبالتوجه إلى صعيد مصر، ستشهد درجات حرارة معتدلة تتراوح بين 36 و38 درجة في المناطق الشمالية، بينما ستكون الأجزاء الجنوبية، بما في ذلك أسوان المريحة، حارقة تتراوح بين 39 و42 درجة.

حالة الطقس غدا

وإليكم درجات الحرارة المتوقعة غدًا، وذلك بحسب ما أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، والتي جاءت كالتالي:ـ

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة:35

درجة الحرارة الصغرى: 24

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

درجة الحرارة الصغرى: 23

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة المحسوسة:35

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة المحسوسة:39

درجة الحرارة الصغرى: 28

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة المحسوسة: 41

درجة الحرارة الصغرى:27

عاصفة ترابية قوية غدًا

تغلب على الحرارة

ابذل قصار جهدك لتجنب الإجهاد الحراري -أو حتى ضربة الشمس- هذا الأسبوع.

للتغلب على الحرارة، تأكد من ترطيب جسمك عن طريق شرب الكثير من الماء، حتى لو لم تشعر بالعطش.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً، وابحث عن الظل كلما أمكن ذلك.

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