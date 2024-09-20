حالة الطقس اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024.. موجة حارة مستمرة في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لـ حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2024، حيث من المتوقع أن يستمر الطقس شديد الحرارة خلال النهار في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد. ويكون الطقس رطبًا على السواحل الشمالية. أما ليلًا، فمن المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للحرارة في معظم الأنحاء، فيما تشهد السواحل الشمالية درجات حرارة معتدلة نسبيًا، ونكشف التفاصيل عبر الموجز.

حالة الطقس في القاهرة

ستكون درجات الحرارة العظمى في القاهرة 39 درجة مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 25 درجة، مع استمرار الرياح النشطة التي قد تكون مثيرة للأتربة في بعض المناطق.

حالة الطقس في الإسكندرية

أما في مدينة الإسكندرية، فمن المتوقع أن يكون الطقس أكثر اعتدالا مقارنة بالمناطق الأخرى، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى 32 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة. ورغم ذلك، فإن نسبة الرطوبة العالية ستزيد من الشعور بالحرارة، مع احتمالية ظهور شبورة مائية خفيفة في الصباح.

درجات الحرارة في محافظات مصر

تتفاوت درجات الحرارة في باقي محافظات مصر بشكل كبير، حيث تصل درجات الحرارة العظمى في بعض المحافظات مثل الأقصر وأسوان إلى 43 درجة مئوية، مع توقعات باستمرار الطقس الحار والجاف. وفيما يلي أبرز درجات الحرارة المتوقعة لبعض المحافظات:

القاهرة: العظمى 39 - الصغرى 25

الإسكندرية: العظمى 32 - الصغرى 22

شرم الشيخ: العظمى 40 - الصغرى 28

أسوان: العظمى 43 - الصغرى 28

المنيا: العظمى 41 - الصغرى 25

دمياط: العظمى 31 - الصغرى 24

الظواهر الجوية المتوقعة

توقع خبراء الأرصاد أن تشهد بعض المناطق في شمال الصعيد والقاهرة الكبرى أتربة عالقة خلال النهار، مع نشاط ملحوظ للرياح في مناطق جنوب الصعيد وجنوب سيناء. كما من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق الزراعية والمسطحات المائية، ما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

النشرة الجوية للأيام القادمة

من المتوقع أن يستمر الطقس الحار خلال الأيام القادمة حتى يوم الأربعاء 25 سبتمبر، مع استمرار تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات النهار، خصوصًا في مناطق جنوب البلاد.