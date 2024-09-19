طقس غدا حار جدا.. تحذير هام وعاجل من الأرصاد للمواطنين

طقس غدا.. يشهد الطقس في مصر غدًا الجمعة تحولات كبيرة، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية.

وتنذر التوقعات بزيادة نسبة الرطوبة ليلاً وفي الصباح الباكر على معظم المناطق، مع اعتدالها نسبيًا على السواحل الشمالية.

طقس غدا

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طقس غدا

حالة الطقس غدا

أما خلال ساعات النهار، فمن المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ظاهرة الأتربة العالقة، نتيجة لنشاط الرياح وارتفاع درجات الحرارة.

كما يُنبه خبراء الأرصاد إلى نشاط الرياح أحيانًا على مناطق من جنوب الصعيد، خاصة في جنوب سيناء، مما قد يؤدي إلى عواصف ترابية محلية.

وتهيب الأرصاد الجوية بالمواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع هذه الظروف الجوية، مثل ارتداء الملابس القطنية الفاتحة وشرب كميات كافية من الماء وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

درجات الحرارة غدا

واليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر، بحسب هيئة الأرصاد الجوية:ـ

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 39 25

العاصمة الإدارية 39 25

6 أكتوبر 40 26

بنها 38 25

دمنهور 37 24

وادي النطرون 39 26

كفر الشيخ 37 24

المنصورة 38 24

الزقازيق 37 24

شبين الكوم 38 25

طنطا 38 24

دمياط 31 24

بورسعيد 32 23

الإسماعيلية 39 25

السويس 39 24

العريش 33 23

رفح 33 23

رأس سدر 38 25

نخل 36 19

كاترين 33 18

الطور 37 27

طابا 33 26

شرم الشيخ 40 28

الإسكندرية 32 22

العلمين 33 25

مطروح 32 24

السلوم 32 24

سيوة 42 26

رأس غارب 38 27

الغردقة 40 28

سفاجا 40 28

مرسى علم 39 28

شلاتين 41 27

حلايب 37 28

أبو رماد 38 27

رأس حدربة 37 28

الفيوم 40 25

بني سويف 40 25

المنيا 41 25

أسيوط 42 25

سوهاج 42 27

قنا 43 27

الأقصر 43 27

أسوان 43 28

الوادي الجديد 42 28

أبوسمبل 42 28

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