تعرف على حالة الطقس غدًا السبت 21-9-2024 في جميع أنحاء البلاد

يتساءل العديد من المواطنين، عن حالة الطقس غدا السبت الموافق 21-9-2024، حيث يرغب الكثيرين في معرفة هل يشهد طقس الأيام المقبلة ارتفاع ام انخفاض في درجات الحرارة.

حالة الطقس غدًا السبت في أنحاء البلاد

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي، حالة الطقس غدًا السبت:

ويشهد طقس غدًا السبت، ارتفاع في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد بقيم تتراوح بين 2 إلي 3 درجات مئوية، وذلك حسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه تستمر معدلات الرطوبة في الارتفاع لتتجاوز نسبة الـ90%، وهو ما يزيد من شعورنا بحرارة الطقس المرتفعة، مطالبة المواطنين بالإكثار من شرب الماء والسوائل الباردة وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وفضفاضة.

وتستمر حركة الملاحة البحرية مستقرة على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج من متر : 1,5 متر.. السطحية شمالية شرقية.

وفي ذات السياق، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024، حالة الطقس المتوقعة في مصر، بالإضافة للظواهر الجوية ودرجات الحرارة في المدن والمحافظات.

تفاصيل حالة الطقس غدًا

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن الطقس اليوم يكون شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، رطب علي السواحل الشمالية.. أما ليلاً فسيكون الطقس مائلاً للحرارة رطبًا على أغلب الأنحاء، ومعتدلَ الحرارة رطبًا على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع، أن تكون هناك أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبري وشمال الصعيد، ورياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

-درجات الحرارة في القاهرة الكبرى 39 والصغرى 25

- درجات الحرارة في العاصمة الإدارية الكبرى 39 والصغرى 25

- درجات الحرارة في 6 أكتوبر الكبرى 40 والصغرى 26

درجات الحرارة في شرم الشيخ الكبرى 40 والصغرى 28

- درجات الحرارة في الإسكندرية الكبرى 32 الصغرى 22

- درجات الحرارة في العلمين الكبرى 33 والصغرى 25

- درجات الحرارة في مطروح الكبرى 32 والصغرى24

- درجات الحرارة في بنها الكبرى 38 الصغرى 25

- درجات الحرارة في دمنهور الكبرى 37 والصغرى 24

- درجات الحرارة في كفر الشيخ الكبرى 37 والصغرى 24

- درجات الحرارة في المنصورة الكبرى 38 والصغرى 24

- درجات الحرارة في الزقازيق الكبرى 37 والصغرى 24

- درجات الحرارة في شبين الكوم الكبرى 38 والصغرى 25.

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