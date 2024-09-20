اليوم الجمعة 20-9-2024.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث العالمي جوجل، عن حالة الطقس اليوم في مصر ودرجات الحرارة، حيث يهتم العديد من الأشخاص بمعرفة حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024، عن حالة الطقس المتوقعة في مصر، بالإضافة للظواهر الجوية ودرجات الحرارة في المدن والمحافظات.



وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن الطقس اليوم يكون شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، رطب علي السواحل الشمالية.. أما ليلاً فسيكون الطقس مائلاً للحرارة رطبًا على أغلب الأنحاء، ومعتدلَ الحرارة رطبًا على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع، أن تكون هناك أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبري وشمال الصعيد، ورياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس في الايام المقبلة

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس خلال الـ 6 أيام القادمة تشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كيف أعرف درجة حرارة الطقس؟

وينشر لكم الموجز على النحو التالي درجات الحرارة اليوم الجمعة في المحافظات المختلفة:

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى 39 والصغرى 25

- درجات الحرارة في العاصمة الإدارية الكبرى 39 والصغرى 25

- درجات الحرارة في 6 أكتوبر الكبرى 40 والصغرى 26

درجات الحرارة في شرم الشيخ الكبرى 40 والصغرى 28

- درجات الحرارة في الإسكندرية الكبرى 32 الصغرى 22

- درجات الحرارة في العلمين الكبرى 33 والصغرى 25

- درجات الحرارة في مطروح الكبرى 32 والصغرى24

- درجات الحرارة في بنها الكبرى 38 الصغرى 25

- درجات الحرارة في دمنهور الكبرى 37 والصغرى 24

- درجات الحرارة في كفر الشيخ الكبرى 37 والصغرى 24

- درجات الحرارة في المنصورة الكبرى 38 والصغرى 24

- درجات الحرارة في الزقازيق الكبرى 37 والصغرى 24

- درجات الحرارة في شبين الكوم الكبرى 38 والصغرى 25

- درجات الحرارة في طنطا الكبرى 38 والصغرى24

منى يتحسن الجو في مصر؟

ومن المقرر أن يتحسن الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ينتهي فصل الصيف وييدأ الخريف وبعده الشتاء.

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