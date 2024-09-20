درجة الحرارة غدا.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهؤلاء الأشخاص

درجة الحرارة غدا.. مع اقتراب ساعات من يوم غد، يزداد اهتمامنا بمعرفة حالة الطقس المتوقعة. هل ستشهد مصر ارتفاعًا جديدًا في درجات الحرارة، أم أنها ستشهد انخفاضًا ملحوظًا؟ دعنا نتعرف على أحدث التوقعات الجوية ونستعد لما يحمله لنا الغد من طقس.

درجة الحرارة غدا

يقدم لكم موقع الموجز، درجة الحرارة غدا، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي غدًا 2024 - 2025.

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الأرصاد الجوية تحذر: موجة حارة تضرب مصر غدًا

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا عاجلاً من موجة حارة شديدة ستضرب معظم أنحاء البلاد يوم غد السبت.

تفاصيل الطقس المتوقع:

نهارًا: يسود طقس شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. كما يتوقع أن يكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية.

ليلًا وفي الصباح الباكر: يميل الطقس إلى الحرارة والرطوبة في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مع اعتدال نسبي في الرطوبة على السواحل الشمالية.

نصائح هامة

شرب كميات وفيرة من الماء: للحفاظ على رطوبة الجسم وتجنب الجفاف.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس: خاصة خلال ساعات الذروة.

ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون: للتقليل من الشعور بالحرارة.

البقاء في أماكن جيدة التهوية: وتجنب الأماكن المزدحمة.

تحذيرات هامة للفئات الأكثر عرضة:

تحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية كبار السن والأطفال ومرضى القلب والربو من التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتنصحهم بالبقاء في أماكن باردة وتجنب الأنشطة الشاقة.

دعوة للمواطنين:

تهيب الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمواطنين باتباع إرشاداتها للوقاية من آثار الحرارة الشديدة، والاتصال بالخط الساخن للأرصاد في حالة الطوارئ.

ويقدم لكم موقع الموجز، تتابع تطورات حالة الطقس وتقدم لكم أحدث الأخبار والتحذيرات من هنــــــــــــــــــــــــــــا.

درجة الحرارة غدا السبت

القاهرة: الصغرى 24 والعظمى 34

القاهرة: المحسوسة: 36

العاصمة الإدارية: الصغرى 24 والعظمى 35

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 37

6 أكتوبر: الصغرى 25 والعظمى 35

6 أكتوبر المحسوسة: 37

بنها: الصغرى 24 والعظمى 34

بنها المحسوسة: 36

الإسكندرية: الصغرى 23 والعظمى 30

الاسكندرية: المحسوسة: 33

العلمين الجديدة: الصغرى 23 والعظمى 29

العلمين الجديدة: المحسوسة: 32

مطروح: الصغرى 24 والعظمى 30

مطروح: المحسوسة: 33

سيوة: الصغرى 24 والعظمى 35

سيوة: المحسوسة: 37

كاترين الصغرى 16 والعظمى 30

كاترين: المحسوسة: 32

بورسعيد الصغرى 25 العظمى 31

بورسعيد: المحسوسة: 34

الزقازيق: الصغرى 23 والعظمى 33

الزقازيق: المحسوسة: 35

الإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 34

الاسماعيلية: المحسوسة: 36

السويس: الصغرى 23 والعظمى 33

السويس: المحسوسة: 35

شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 38

شرم الشيخ: المحسوسة: 40

الغردقة الصغرى 28 والعظمى 38

الغردقة: المحسوسة: 40

الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 37

الفيوم: المحسوسة: 39

بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 37

بنى سويف: المحسوسة: 39

المنيا: الصغرى 23 والعظمى 37

المنيا: المحسوسة: 39

أسيوط الصغرى 24 والعظمى 39

اسيوط: المحسوسة: 41

سوهاج الصغرى 26 والعظمى 41

سوهاج: المحسوسة: 42

الأقصر الصغرى 27 والعظمى 43

الاقصر: المحسوسة: 44

أسوان: الصغرى 28 والعظمى 43

أسوان: المحسوسة: 44

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