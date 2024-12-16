حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة.. تغيرات في درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة القادمة، متوقعة استمرار بعض الظواهر الجوية، على عدد من المناطق، وأيضاً مع انخفاض درجات الحرارة على غالبية الأنحاء بشكل ملحوظ، ليكون هذا الطقس بارداً ليلا وفي الصباح الباكر على معظم أنحاء البلاد، وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، وأيضاً مائلا للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لذا، سيقدم لكم الموجز في هذا التقرير حالة الطقس الساعات القادمة.

درجات الحرارة الفترة القادمة

حالة الطقس غداً الإثنين

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تنتشر غداً الإثنين شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتسجل أيضاً درجات الحرارة العظمى والصغرى كالتالي:

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 درجة، والصغرى 11 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية العظمى 20 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية.

وبلغت درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد اليوم الإثنين 22 درجة، والصغرى 7 درجة مئوية.

وسجلت درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد اليوم 26 درجة، والصغرى 10 درجة مئوية.

حالة الطقس يوم الثلاثاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تسود اليوم الثلاثاء شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية، وذلك مع وجود فرص لسقوط أمطار بسيطة على مناطق من السواحل الشمالية خلال فترات مختلفة.

كما تنشط أيضاً حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد وجنوب سيناء، خلال فترات مختلفة، وتسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى كالآتي:

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري اليوم 22 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية اليوم 20 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية.

ووصلت درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد اليوم 23 درجة، والصغرى 8 درجة مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد اليوم 26 درجة، والصغرى 11 درجة مئوية.

حالة الطقس يوم الأربعاء 18 ديسمبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تسود الأربعاء 18 ديسمبر شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية، وذلك مع وجود فرص لسقوط أمطار بسيطة على مناطق من السواحل الشمالية خلال فترات مختلفة.

كما تنشط أيضاً حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد وجنوب سيناء، خلال فترات متنوعة، وتسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى كالآتي:

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري اليوم 22 درجة، والصغرى 11 درجة مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية اليوم 21 درجة، والصغرى 11 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد اليوم 22 درجة، والصغرى 6 درجة مئوية.

وتصل درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد اليوم 25 درجة، والصغرى 10 درجة مئوية.

حالة الطقس الفترة المقبلة

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