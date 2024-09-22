اليوم الأحد 22-9-2024.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، بالتزامن مع انتهاء فصل الصيف واستقبال أول أيام فصل الخريف، مع توقعات بتحوّل كبير في حالة الطقس في مصر، التي يستعرضها الموجز في السطور القادمة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، في حين تظل الأجواء شديدة الحرارة جنوب البلاد خلال ساعات النهار.

وكشفت خرائط الطقس عن نشاط الرياح على أغلب الأنحاء لتضفي مزيدًا من التحسن في درجات الحرارة، في حين رصدت الأقمار الصناعية تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد قد يصاحبها أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

كيف اعرف درجة الحرارة الطقس

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 على النحو التالي:

القاهرة 32 23

6 أكتوبر 33 24

بنهــــا 32 23

دمنهور 30 22

وادي النطرون 31 23

كفر الشيخ 30 22

المنصورة 31 22

الزقازيق 31 22

شبين الكوم 31 23

طنطا 31 22

دمياط 30 25

بورسعيد 30 26

الإسماعيلية 33 24

السويس 33 24

العريش 30 23

رفح 30 22

رأس سدر 32 24

نخل 30 16

كاترين 28 14

الطور 33 26

طابا 30 24

شرم الشيخ 36 27

الإسكندرية 29 22

العلمين 28 22

مطروح 29 23

السلوم 29 22

سيوة 33 23

رأس غارب 36 26

الغردقة 37 27

سفاجا 36 26

مرسى علم 37 27

شلاتين 37 28

حلايب 34 29

أبورماد 35 28

رأس حدربة 33 28

الفيوم 34 23

بني سويف 34 22

المنيا 34 22

أسيوط 35 23

سوهاج 36 25

قنا 39 26

الأقصر 39 26

أسوان 40 27

الوادي الجديد 39 26

أبوسمبل 41 27

حالة الطقس غدا

الطقس في مصر يوم الإثنين 23 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 32 34

السواحل الشمالية 29 32

جنوب سيناء 35 37

شمال الصعيد 34 36

جنوب الصعيد 38 39

حالة الطقس في الايام المقبلة

الطقس في مصر يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 32 34

السواحل الشمالية 29 32

جنوب سيناء 35 37

شمال الصعيد 33 35

جنوب الصعيد 37 38

الطقس في مصر يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 32 34

السواحل الشمالية 30 33

جنوب سيناء 36 38

شمال الصعيد 34 36

جنوب الصعيد 38 39

الطقس في مصر يوم الخميس 26 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 33 35

السواحل الشمالية 29 32

جنوب سيناء 36 38

شمال الصعيد 34 36

جنوب الصعيد 39 40

اقرأ أيضاً

‎آخر أيام الصيف.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

درجة الحرارة غدا.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهؤلاء الأشخاص