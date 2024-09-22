أول ايام الخريف.. توقعات الطقس ليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد يوم الأحد 22 سبتمبر 2024 انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة، بالتزامن مع بداية فصل الخريف فلكياً وأول أيام المدارس، يتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 32 درجة مئوية، مما يوفر طقساً معتدلاً نسبياً مقارنة بالأيام السابقة، ويرصد الموجز درجات الحرارة.

تحذيرات من نشاط الرياح على السواحل الشمالية

بحسب خرائط الطقس، فإن غداً الأحد سيشهد نشاطاً ملحوظاً للرياح على بعض الشواطئ الشمالية، مثل (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - بورسعيد)، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 40 و50 كم/ساعة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من 2 إلى 2.5 متر. هذا النشاط قد يؤثر على حركة الملاحة والصيد في تلك المناطق.

توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية

تشير خرائط الأقمار الصناعية إلى وجود سحب منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد، ما قد يتسبب في سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري. ومن المتوقع أيضاً أن تمتد الأمطار بشكل خفيف إلى مناطق السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة خلال اليوم.

حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن الطقس سيشهد نشاطاً للرياح على معظم الأنحاء، مما يساهم في تحسين الشعور بانخفاض درجات الحرارة. كما أن فرص هطول الأمطار ستكون قائمة على بعض المناطق الساحلية الشمالية وشمال الوجه البحري، لتصل إلى السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري بشكل خفيف.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأحد في مصر

أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة غداً الأحد ستنخفض قليلاً مقارنة بالأيام السابقة، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

- القاهرة الكبرى: العظمى 32 درجة مئوية، الصغرى 23 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري: العظمى 29 درجة مئوية، الصغرى 22 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري: العظمى 30 درجة مئوية، الصغرى 23 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 36 درجة مئوية، الصغرى 27 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 35 درجة مئوية، الصغرى 22 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 درجة مئوية، الصغرى 27 درجة.

العوامل المؤثرة على الطقس

هذا التحسن النسبي في درجات الحرارة يعود إلى بداية فصل الخريف، حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجياً في مختلف أنحاء البلاد. ومع نشاط الرياح وسقوط الأمطار المتوقعة على السواحل الشمالية، من المتوقع أن تكون الأجواء أقل حرارة وأكثر اعتدالاً، خاصة في المناطق الساحلية.

نصائح لمواجهة الطقس غداً

مع بداية فصل الخريف وانخفاض درجات الحرارة، يُنصح بارتداء ملابس خفيفة في ساعات النهار وملابس دافئة قليلاً خلال الليل، خاصة في المناطق الشمالية. كما يُفضل الابتعاد عن الشواطئ التي تشهد نشاطاً للرياح وارتفاعاً في الأمواج، لتجنب المخاطر المتعلقة بحركة الملاحة.

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