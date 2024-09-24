بالتفاصيل.. التعليم تنشر صور انتظام الدراسة وتقليل الكثافات الطلابية في رابع يوم دراسي

تقليل الكثافات الطلابية.. نشرت وزارة التربية والتعليم اليوم صور لانتظام الدراسة في رابع يوم للعام الدراسي الجديد بمختلف محافظات الجمهورية والالتزام بالكثافات المحددة بالفصول الدراسية وسط متابعة ميدانية مكثفة ومتواصلة يوميا من قيادات الوزارة بمختلف المحافظات.

ويستعرض “الموجز” الصور التي عرضتها وزارة التربية والتعليم لانتظام الدراسة في رابع يوم للعام الدراسي وجهود الوزارة للالتزام بـ تقليل الكثافات الطلابية بالفصول الدراسية، حيث نشرت وزارة التربية والتعليم صورًا بالأمس أيضًا توضح انتظام الدراسة في مدارس إدارة الخصوص التعليمية بمحافظة القليوبية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

تقليل الكثافات الطلابية وانتظام الدراسة بالمدارس

صور تقليل الكثافات الطلابية وانتظام الدراسة بالمدارس

وأكدت وزارة التربية والتعليم تفعيل قرارات تقليل الكثافات الطلابية في فصول مدارس الإدارة، كما استعرضت الوزارة من خلال الصور الالتزام بتنفيذ هذه القرارات لضمان بيئة تعليمية أفضل للطلاب.

وفي سياق أخر، أعلن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف نجاحه في تقليل الكثافات الطلابية بعد توفير 100 ألف فصل، ولكن هناك أكثر من 40 مدرسة لا تزال تحتاج إلى حل انخفاض الكثافة الطلابية ويتابع الوزير لحل هذه المشكلة.

تقليل الكثافات الطلابية وانتظام الدراسة بالمدارس

قرارات وزير التربية والتعليم

أصدر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف قرارات هامة أيضًا بعدم توفير أجهزة التابلت للمدارس الخاصة، مع إتاحة الكتب الدراسية عبر موقع الوزارة كوسيلة للتعلم، في المقابل، سيُسلم طلاب الصف الأول الثانوي في المدارس الحكومية أجهزة التابلت.

كما تم استبعاد اللغة الأجنبية الثانية من المجموع في الثانوية العامة، وإضافة وحدة من الجيولوجيا لمادة الأحياء، وبالنسبة لنظام الامتحانات، سيستمر استخدام نظام "البابل شيت" دون تغيير، مع تطبيق آليات صارمة للحد من الغش في امتحانات الثانوية العامة 2025.

تقليل الكثافات الطلابية وانتظام الدراسة بالمدارس

وأُعلن أيضًا إتاحة الفرصة للمعلمين لزيادة دخلهم من خلال تقديم حصص إضافية مقابل 50 جنيهًا للحصة، بالإضافة إالىتدريس مادة البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي بدءًا من العام الدراسي القادم، مع مراجعة إجراءات الكثافة الزائدة في المدارس ابتداءً من العام الدراسي المقبل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن من ضمت قرارات وزير التربية والتعليم عدم إلغاء إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى مجموع طلاب المدارس الدولية.

تقليل الكثافات الطلابية وانتظام الدراسة بالمدارس

تقليل الكثافات الطلابية وانتظام الدراسة بالمدارس

تقليل الكثافات الطلابية وانتظام الدراسة بالمدارس

تقليل الكثافات الطلابية وانتظام الدراسة بالمدارس



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