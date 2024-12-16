نباتات مصرية تحظى بحماية خاصة وفقا لقرار وزارة الزراعة .. خطوة مهمة

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 498 لسنة 2024، بشأن منح الحماية لعدد من الأصناف النباتية، وذلك في العدد رقم 280 في 16 ديسمبر 2024.

وأكدت وزارة الزراعة، أن ذلك يأتي بعد الاطلاع على الكتاب الرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 26 لسنة 2015، وعلى اللائحة التنفيذية للكتاب الرابع للقانون رقم 82 لسنة 2002، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003، بإنشاء مكتب حماية الأصناف النباتية .

وسيطرح عليكم الموجز مواد القرار .

وجاء في المادة الأولى من القرار

منح الحماية لعدد من الأصناف النباتية.

وجاء في المادة الثانية من القرار

تبدأ مدة الحماية اعتبارا من تاريخ صدور شهادة الحماية طبقا الأحكام المادة (193) من القانون رقم 82 لسنة 2002 والمعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 2015، والمعدلة بالقانون رقم 144 لسنة 2019.

عضوية مصر بالاتحاد الدولي

ونالت مصر على عضوية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية «اليوبوف»، وفقًا لما أعلنه وزير الزراعة، حيث جاء القرار في اجتماع أمس بجنيف وتمت الموافقة بالإجماع على انضمام مصر.

ويذكر الدكتور حسام الدين الصغير، عميد كلية الحقوق في جامعة المنوفية السابق، في درساة، أن الأصناف النباتية الجديدة تتمتع بالحماية وفقًا لنصوص الاتفاقية بغض النظر عن الطريقة التكنولوجية التي تستخدم في التوصل إلى النصف النباتي الجديد، بمعنى أن الأصناف النباتية الجديدة يتم حمايتها إذا توافرت شروط الحماية، سواء تم الحصول عليها عن طريق التكاثر الجنسي أو بطريق التكاثر اللاجنسي، كما تحمي الأصناف النباتية الجديدة التي يتم التوصل إليها عن طريق استخدام الهندسة الوراثية.

ووصل عدد الدول المشتركة في اتفاقية اليوبوف 58 دولة حتى 9 نوفمبر 2004، ومن بين قائمة هذه الدول توجد دولتان هما بلجيكا وأسبانيا في يوبوف 1961، وما لحقها من تعديل 1972، وهو آخر تعديل انضمتا إليه، أما بقية الدول فبعضها أطراف في اتفاقية يوبوف 1978، وبعضها الأخر أطراف في اتفاقية 1991، ومن الدول التي لازالت أطراف في يوبوف 1978 حتى الآن كندا، فرنسا، أيرلندا، إيطاليا، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، سويسرا.

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