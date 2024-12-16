مصر تطلق مشروعًا مشتركًا مع الفاو لتنمية الثروة الحيوانية ومواجهة التغيرات المناخية

مصر تطلق مشروعًا مشتركًا مع الفاو لتنمية الثروة الحيوانية.. قام علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد للفاو والمدير الإقليمي للمكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة بتوقيع بروتوكول تعاون بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

ويهدف البرتوكول إلى دعم المنتجين المصريين في التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الثروة الحيوانية في البلاد, وتستعرض جريدة “الموجز” أهداف هذا المشروع والتحديات التي تواجه الثروة الحيوانية بمصر.

أهداف المشروع ودوره في مواجهة التغيرات المناخية

ركز البرتوكول على تعزيز إدارة الثروة الحيوانية وصحة الحيوان، بهدف التخفيف من تأثير الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية وتحسين إنتاجية القطاع الحيواني والزراعي في مصر.

وسيتم تنفيذ المشروع من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية والجهات المعنية الأخرى, وجاء ذلك بهدف التكيف مع التغيرات المناخية من خلال تحسين إدارة النظم الخاصة بالثروة الحيوانية، وهو ممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بمنحة قيمتها 4 مليون يورو.

دور وزارة التخطيط في دعم القطاع الزراعي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على الأهمية الحيوية لقطاع الزراعة في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل, مشددة على ضرورة تحسين قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات المناخية، ومؤكدة أن الأمن الغذائي هو أساس التنمية الاقتصادية.

مشروع تنمية الثروة الحيوانية

وأشادت الوزيرة بالتعاون المثمر مع منظمة الفاو والشركاء الدوليين مثل الجانب الإيطالي، الذي يسهم في تنفيذ البرامج التنموية الخاصة بالأمن الغذائي.

استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية في مصر

أوضح علاء فاروق, وزير الزراعة ,أن استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية في مصر تركز على تحسين سلالات الأبقار والجاموس المحلية، وزيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأشار إلى التحديات التي تواجه هذا القطاع، مثل نقص البيانات حول توزيع الثروة الحيوانية وارتفاع أسعار الأعلاف، وتأثير التغيرات المناخية على هذا القطاع الحيوي.

التحديات التي تواجه القطاع الحيواني

أوضح فاروق أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الحيواني هو نقص المعلومات حول توزيع الثروة الحيوانية في المحافظات وارتفاع أسعار الأعلاف.

وأشار إلى تأثير التغيرات المناخية على زيادة درجات الحرارة، مما يخلق بيئة جاذبة للعوائل والنواقل المرضية, ودعا إلى زيادة الوعي بين صغار المربين بأساليب الرعاية التي تتناسب مع السلالات الحديثة.

أهمية التعاون مع الجانب الإيطالي

أشاد الدكتور عبدالحكيم الواعر بالدور الكبير الذي تلعبه منظمة الأغذية والزراعة في تنفيذ مشاريع تهدف إلى تحسين قطاع الزراعة في مصر.

وأكد أن هذا المشروع يساهم في استراتيجيات الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الأمن الغذائي، من خلال التركيز على تعزيز قدرة مصر على التكيف مع التغيرات المناخية.

تمويل المشروع من الوكالة الإيطالية

أعلن الدكتور مارتينو ميلي، رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون، أن الميزانية المخصصة للمشروع بلغت 4 مليون يورو, موضحًا أن الوكالة الإيطالية تدعم العديد من المشروعات التنموية في مصر، خاصة في القطاع الزراعي، مثل مشروعات "كافي" و"زراعة"، بهدف تعزيز جهود مصر في التنمية المستدامة.

شهد حفل توقيع البرتوكول العديد من قيادات وزارتي الزراعة والتخطيط، ومنظمة الفاو،وممثلين عن الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

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