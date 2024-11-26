"الزراعة" تطلق حملات مكثفة لحماية الماشية وتحصين الثروة الحيوانية

حملات مكثفة لحماية الماشية.. يواصل المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بالتعاون مع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، متابعة الجهود المتواصلة للقطاع وذلك في إطار حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية.

وقد تلفى وزير الزراعة تقريرًا من الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن الحملات المكثفة لحماية الماشية التي من ضمنها حملة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

ويرصد تفاصيله الموجز خلال النقاط التالية تفاصيل الحملات المكثقة لحماية الماشية.

حمى وأوبئة تصيب الماشية

حملات مكثفة لحماية الماشية

وأوضح شاهين، أن الحملة التى تم إطلاقها في منتصف نوفمبر 2024 بكافة محافظات الجمهورية، نجحت حتى يومنا هذا فى حماية مليون و343 ألفا و235 رأس من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، وأيضاً تحصين مليون و229 ألف و235 رأس من الحيوانات ضد مرض حمى الوادى المتصدع.

وتابع قائلاً: "مستمرون فى الحملة لحين الإنتهاء من تحقيق الأهداف المنوط بها الحملة ومتابعة حثيثة للحالة الصحية للحيوانات وزيادة الوعى الصحى والتثقيفى للأخوة المربين عن مخاطر مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وطريقة التحكم والسيطرة عليه".

خطة الوزارة لتحصين الثروة الحيوانية

وأضاف شاهين، أن هذه الجهود تأتى فى إطار خطة الوزارة لتحصين الثروة الحيوانية والحفاظ عليها وتقوية مناعتها ضد الأمراض الوبائية، بما يضمن حماية صحة الماشية وزيادة إنتاجيتها، مؤكداً على وجود توجيهات لوزير الزراعة بشأن أهمية استكمال حملات التحصين بكافة المحافظات وتكثيف الجهود التوعوية لمربى الماشية حول وجوب التحصين الدورى بهدف الحفاظ على صحة الثروة الحيوانية ودعم الإقتصاد القومي.

قمة الغذاء العالمية

وفي سياق أخر، أشار علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أثناء مشاركته في قمة الغذاء العالمية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أمام الجلسة الوزارية الحوارية التي تترأسها وزيرة التغيرات المناخية الإماراتية، وذلك بحضور عدد ليس بقليل من الوزراء وممثلي المنظمات المشاركين في القمة، وتزعم الجلسة الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وأيضاً هو الممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

الثروة الحيوانية

اقرأ أيضاً:

أبرزها حصر الثروة الحيوانية.. « القصير » يصدر إجراءات عاجلة للنهوض بالقطاع الزراعي

السيسي يكلف بالتوسع في استصلاح الأراضي ونظم الري الحديثة