قرر الدكتور مصطفى مدبولي, رئيس الوزراء، اعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من تقاطع طريق القاهرة/إسكندرية الصحراوي إلى تقاطع طريق الواحات "وصلة دريم" في نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة, وتقرر استيلاء الحكومة على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.

ونقل “الموجز” عن الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء الذي يقضي بإضافة العميد أركان حرب أحمد علي أحمد حامد الشربيني، من القوات المسلحة، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية, أثناء حماية وتأمين الدولة بتاريخ 9 سبتمبر 2013.

المرحلة الأولى من تطوير الطريق الدائري

شهد الطريق الدائري أعمال تطوير شاملة أدت إلى القضاء على الازدحام في مسافة 73 كم من إجمالي أطوال الطريق.

رئيس الوزراء يصدر قرار عاجل بشأن توسعة الطريق الدائري

واستكملت وزارة النقل المرحلة الثانية من التطوير، التي تمتد على طول 34 كم، ومن المتوقع أن تنتهي هذه المرحلة خلال عامين، وفقًا لما أكده المهندس حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل.

وبدأت هيئة الطرق والكباري في أعمال توسعة الطريق الدائري بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، التي تشمل التوسعة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي حتى تقاطع الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوي, وشملت التوسعة عددًا من الكباري المهمة، مثل كوبري الوراق، الذي يجري توسعته ليشمل 8 حارات مرورية في كل اتجاه بدلاً من 4.

رئيس الوزراء يصدر قرار عاجل بشأن توسعة الطريق الدائري

وأتمت وزارة النقل أعمال الصيانة الجسيمة لكوبري (9 د) القريب من المتحف المصري الكبير، وتم استعدال مناسيب الخرسانة والأسفلت والفواصل الطولية والعرضية للكوبري.

وأعيد فتح الحركة المرورية على المسافة من تقاطع الدائري مع طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي حتى تقاطعه مع المريوطية في الاتجاهين.

أعلن اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، أن تكاليف تطوير الجزء المتبقي من الطريق، والذي يشمل المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع الطريق الزراعي حتى الطريق الصحراوي، بلغت نحو 25 مليار جنيه. كما أضاف أن تكلفة المرحلة الأولى من تطوير الطريق الدائري بلغت حوالي 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى تكلفة نزع الملكية التي شملت 2200 عقار.

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