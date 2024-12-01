"الطرق والكباري" تكشف حقيقة غلق الطريق الدائري بالكامل لتدشين مشروع الأتوبيس الترددي

غلق الطريق الدائري بالكامل.. جدل يدور بين الكثير من المواطنين بشأن ما تفعله وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، حتى تبدأ تدشين مشروع الأتوبيس الترددي .

غلق الطريق الدائري بالكامل

تداولت الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الصفحات التي تروج للمعلومات المضللة، بشأن أنه سيتم غلق الطريق الدائري بالكامل أمام الحركة المرورية لتنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي.

حقيقة غلق الطريق الدائري بالكامل

ويستعرض الموجز، في التقرير التالي ما حدث بشأن تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي، وحقيقة غلق الطريق الدائري بالكامل من عدمه أمام حركة المرور، وذلك على النحو التالي:

مشروع الأتوبيس الترددي من المشاريع التي تدشنها الدولة من خلال وزارة النقل وتحديدًا بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري، لمواصلة تطوير وسائل النقل والمواصلات عبر محافظات الجمهورية كافة.

وفي الأيام الماضية انتشرت أنباء عن أنه سيتم غلق الطريق الدائري بالكامل من أجل تدشين مشروع الأتوبيس الترددي، الأمر الذي جعل الهيئة العامة للطرق والكباري، تخرج لتكشف حقيقة الغلق الكلي للطريق الدائري.

حقيقة غلق الطريق الدائري بالكامل

الهيئة العامة للطرق والكباري، أكدت أن كل ما تردد عن غلق الطريق الدائري بالكامل لتنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي "عارٍ تمامًا من الصحة".

وأشارت الهيئة، إلى أن الطريق الدائري بالكامل مفتوح أمام حركة المرور، لكن ما يتم تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي عليه تم غلقه لمدة 7 أيامٍ.

إغلاق الطريق الدائري بالكامل

الطريق المغلق

الهيئة أوضحت أن منزل الطريق الدائري "القوس الغربي" المؤدي إلى ميدان الرماية بالاتجاه القادم من مناطق (صفط اللبن– المريوطية)، هو الذي تم غلقه لمدة أسبوع من الساعة السابعة مساء أمس السبت 30 نوفمبر، وحتى السادس من ديسمبر الجاري.

فيما شددت الهيئة، على أن الغلق جاء بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتنفيذ القواعد الخرسانية الخاصة بتوسعة الطريق الدائري أعلى منزل الطريق الدائري في منطقة الرماية.

الطريق الدائري

تحويلات الطريق الدائري المغلق

ونوهت الهيئة، بأنه تم تحويل الحركة المرورية للمركبات أعلى الطريق الدائري للقادم من مناطق (صفط اللبن– المريوطية)، والمتجه إلى ميدان الرماية، فعليه استكمال السير على الطريق الدائري باتجاه الواحات، وينزل يمينًا عند وصلة حازم حسن (الكابلات)، فضلًا عن النزول يمينا باتجاه طريق مصر إسكندرية الصحراوي حتى يصل إلى ميدان الرماية.

مناشدة المواطنين

فيما تناشد الهيئة المواطنين، عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المضللة واستقاء المعلومات من مصدرها ومنبعها الأساسي.

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