تحويلات مرورية جديدة بالطريق الدائري في الجيزة خاصة بمشروع الأتوبيس الترددي

الأتوبيس الترددي.. تعمل الإدارة العامة لمرور الجيزة على تعيين الخدمات المرورية المطلوبة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، بالإضافة إلى تسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع الأتوبيس الترددى بالطريق الدائرى بالجيزة، وهذا ما سيرصد تفاصيله الموجز في النقاط التالية.

أهم معلومات الأتوبيس الترددي

مستجدات مشروع الأتوبيس الترددي

ولتسيير حركة المرور يتطلب الغلق الكلى لمنزل الطريق الدائرى "القوس الغربى" المؤدى إلى ميدان الرماية وهذا بالاتجاه القادم من مناطق (صفط اللبن – المريوطية) لمدة 7 أيام ابتداءً من الساعة 7 صباح اليوم السبت الموافق 30/11/2024، مما يتطلب تحويل الحركة المرورية للمركبات وهي أعلى الطريق الدائرى للقادم من مناطق (صفط اللبن – المريوطية) وتود السير باتجاه المنزل المؤدى إلى ميدان الرماية، وتقوم باستكمال السير أعلى الطريق الدائرى فى اتجاه طريق الواحات وبعد ذلك النزول يميناً لوصلة حازم حسن (وصلة الكابلات)، وفى اتجاه طريق إسكندرية الصحراوى ثم النزول يميناً مع نهاية الوصلة لطريق إسكندرية الصحراوى وذلك فى اتجاه ميدان الرماية.

مجهودات الإدارة العامة

لمرور الجيزة

ومن جانبها، تعمل على الإدارة العامة لمرور الجيزة وذلك بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وكافة التجهيزات الدالة على تواجد أعمال بالمنطقة وذلك لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الأتوبيس الترددي

يعتبر الأتوبيس الترددي هو لحل الأمثل لتنظيم حركة المرور بالطريق الدائري وذلك بعد تطويره حيث عانى الطريق من أزمات الوقوف المتكرر والعشوائي لوسائل المواصلات، وهو الأمر الذي تسبب في الكثير من الحوادث وتوقف حركة المرور بصورة دورية وعديدة.

ويعد الأتوبيس الترددي، أكثر أماناً من الوسائل النقل الجماعية الأخرى، وهي وسيلة نقل حضارية غير مضرة للبيئة وأكثر استيعابا لأعداد المواطنين، ومراقبة داخلية بالكاميرات، ولا تقف في محطات أخرى غير المخصصة له، مما يحافظ ذلك على الحركة المرورية أعلى الطريق الدائري.

وسيعمل ذلك الأتوبيس على مدار 24 ساعة بواسطه 3 دوريات عمل، وسيتم إنشاء ساحات انتظار للملاكي في أسفل محطات الأتوبيس الترددي، وسيكون الدخول لمحطات الأتوبيس الترددي أعلى الدائري، بنفق أو سلم مشاة، وسوف تكون بها شاشات لمعرفة وقت الوصول وزمن التقاطر.

محطات الأتوبيس الترددي

"محطة المشير طنطاوى - محطة كايرو فستيفال سيتى - محطة أكاديمية الشرطة - محطة طريق السويس - محطة عدلي منصور - محطة موقف العاشر من رمضان - محطة غرب الرشاح - محطة التروللي - محطة مؤسسة الزكاة- محطة مصرف بلبيس - محطة عزبة الجزيرة - محطة المرج - محطة رشاح والخصوص - محطة مسطرد - محطة متولي الشعراوي - محطة العصار - محطة منطي - محطة إسكندرية الزراعي - محطة بسوس - محطة بسوس القناطر - محطة الوراق - محطة تحيا مصر - محطة مترو إمبابة - محطة بشتيل - محطة أحمد عرابي - محطة أرض اللواء - محطة محور 26 يوليو - محطة المعتمدية - محطة زنين - محطة صفط اللبن - محطة منشية البكاري - محطة النور - محطة مسجد المدينة - محطة فيصل - محطة الهرم - محطة ترسة - محطة مصر للطيران - محطة الطالبية - محطة المنيب - محطة البحر الأعظم - محطة الزهراء - محطة العزبة - محطة محور الحضارة - محطة الجزائر - محطة الأوتوستراد - محطة الهضبة الوسطى - محطة سيتي سنتر المعادي - محطة الصيد - محطة البروان - محطة محور الشهيد - محطة مدخل التجمع.

الأتوبيس الترددي

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