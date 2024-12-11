وقع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اتفاقية بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية لتأسيس شركة جديدة تهدف إلى تخريد السفن وبناء سفن جديدة، ,إصلاح السفن سواء المخطط لها أو الطارئة, وتستعرض جريدة “الموجز” تفاصيل اليوم.

سيُنفذ المشروع على مساحة 2 مليون متر مربع في منطقة غرب ميناء دمياط، ليكون الأول من نوعه في المنطقة العربية والقارة الأفريقية, سيتعامل مع السفن من جميع أنحاء العالم لتحويلها إلى خردة قابلة للتداول طبقًا للمعايير الدولية.

دعم الاقتصاد المصري من خلال استبدال الخردة المستوردة

أكد وزير النقل أن هذا المشروع يتماشى مع التوجيهات الرئاسية لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مشروعات النقل, ولتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توفير المواد الخام لصناعة الحديد والصلب في مصر، إذ سيقلل من الحاجة لاستيراد الخردة من الخارج, وبدلاً من ذلك، سيوفر المشروع خردة ناتجة عن تخريد السفن، مما يسهم في إنتاج الحديد الصلب الأخضر باستخدام المواد المعاد تدويرها.

النقل توقع عقد تدشين أول مصنع من نوعه لتخريد السفن بميناء دمياط

أهداف المشروع وآثاره الاقتصادية

أوضح المسؤولون أن المشروع سيشمل إنشاء ساحة تخريد للسفن وفقًا للمعايير الدولية، مما يتيح التعامل مع كبرى شركات السفن والحاويات, وسيُنتج المشروع المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد المحلية، وسيدعم الإنتاج الوطني عن طريق زيادة الخردة المحلية الموردة لصناعة الحديد.

في غضون 5 سنوات، يُتوقع أن يُنتج المشروع 1.5 مليون طن خردة سنويًا، مما سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الخردة المستوردة وتوفير جزء كبير من الخردة المطلوبة لصناعة حديد التسليح في مصر.

توفير فرص عمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

سيُساهم المشروع في توفير حوالي 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وسيسهم في تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية من خلال تقليل استيراد الخردة، ما يساهم في تحسين الاقتصاد الوطني.

يُعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق استدامة بيئية وصناعية، ودعماً للرؤية التنموية المصرية في إطار "الجمهورية الجديدة".

النقل توقع عقد تدشين أول مصنع من نوعه لتخريد السفن بميناء دمياط

توقيع مذكرة تفاهم لتطوير محطات الصب الجاف

وشهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية، لدعم تطوير العلاقات الاستثمارية بين الطرفين, والتي تهدف إلى إنشاء وإدارة محطات الصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة، وهو جزء من استراتيجية دعم الاقتصاد القومي وتعزيز قدرة مصر على إدارة مواردها البحرية والصناعية بشكل أكثر كفاءة.

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