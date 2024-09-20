بـ 625 مليون دولار.. مصر على شفا إتمام أول صفقة بيع كبرى منذ تعويم الجنيه

تجري مصر محادثات متقدمة لبيع الحصة المتبقية التي تملكها الحكومة في بنك الإسكندرية إلى مجموعة "إنتيسا سان باولو" (Intesa Sanpaolo SpA) الإيطالية، بمقابل يقترب من 625 مليون دولار، إذ تعتبر هذه الخطوة أول عملية بيع كبيرة للأصول المملوكة للدولة منذ تعويم الجنيه في مارس الماضي، ونكشف لكم عبر الموجز تفاصيل الصفقة المرتقبة بموجب الاتفاق المحتمل.

وستقوم المجموعة المصرفية الإيطالية، التي تمتلك حاليًا 80% من أسهم بنك الإسكندرية، بشراء الحصة المتبقية البالغة 20% لتصبح المالك الكامل للبنك، وفقًا لوكالة بلومبرج، فإن هذه المفاوضات تتم بسرية تامة، ولم يرغب المسؤولون بالكشف عن أسمائهم نظرًا لحساسية المحادثات.

خصخصة الأصول الحكومية

من المتوقع أن تتابع الصفقة بعناية من قبل المستثمرين وصندوق النقد الدولي، حيث تعتبر إشارة قوية على التزام الحكومة المصرية الجديدة بتنفيذ برنامج خصخصة الأصول. وعلى الرغم من ذلك، من المرجح أن تكون قيمة الصفقة أقل بكثير من الـ 625 مليون دولار التي جمعتها الحكومة من بيع حصة في أحد البنوك العام الماضي.

الاستثمار الأجنبي ودعم الاقتصاد

تأتي هذه الصفقة في وقت تسعى فيه مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد أن تعرض الاقتصاد لأزمة حادة نتجت عن هبوط قيمة العملة بنسبة 40% مقابل الدولار. وقد أثارت هذه الخطوة موجة من التمويلات من صندوق النقد الدولي وغيرها من الجهات الداعمة، في إطار خطة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار.

وأشارت بلومبرج إلى أن عودة مستثمري المحافظ الذين ضخوا مليارات الدولارات في أدوات الدين المحلية دفعت الحكومة للتركيز على جذب استثمارات أجنبية مباشرة من خلال بيع مجموعة من الأصول المملوكة للدولة، بدعم من صندوق النقد الدولي.

خطة الحكومة لجذب الاستثمارات أعلنت الحكومة المصرية عن خطط لطرح 32 شركة مملوكة للدولة في مجالات البنوك والطاقة والعقارات، بهدف جمع ما بين ملياري و2.5 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2025.

صفقات استثمارية جديدة

تلقت مصر حزمة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط، وتبحث الحكومة الآن عن اتفاقيات مماثلة عبر تخصيص خمس مناطق على ساحل البحر الأحمر للمستثمرين.

وفي نفس السياق، تسعى السعودية إلى الوفاء بتعهداتها الاستثمارية في مصر، حيث أفادت الحكومة بأن الصندوق السيادي السعودي يستعد لضخ 5 مليارات دولار في الاقتصاد المصري، دون تحديد نوع الأصول أو الجدول الزمني لهذه الاستثمارات.

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