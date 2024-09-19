ليس رأس بناس فقط.. مدبولي يعلن عن 5 صفقات من العيار الثقيل مع السعودية باستثمارات ضخمة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن توقيع 5 صفقات استثمارية كبيرة مع المملكة العربية السعودية، وذلك خلال مؤتمر صحفي تناول فيه خطط التعاون المشترك بين البلدين، هذه الصفقات تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، بهدف دفع عجلة التنمية وتوفير فرص استثمارية واعدة، بعد أيام من توجيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بضخ 5 مليارات دولار للاستثمار في مصر. ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بحلول 2025

أبرز ما جاء في تصريحات مدبولي هو الإعلان عن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بحلول صيف عام 2025. سيساهم هذا المشروع في تحسين استقرار الشبكة الكهربائية في كلا البلدين، ويتيح تبادل الأحمال خلال فترات الذروة، مما يعزز من قدرة البلدين على مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.

صفقة "رأس بناس" ومحميات طبيعية

إلى جانب مشروع الربط الكهربائي، كشف مدبولي عن صفقة "رأس بناس" في جنوب محافظة البحر الأحمر، وهي منطقة سياحية استراتيجية تتضمن شبه جزيرة كبيرة تحتضن محميات طبيعية، بالإضافة إلى ميناء ومنشآت سياحية متطورة. هذه الصفقة تعتبر من المشاريع الكبرى التي تهدف إلى تطوير المناطق السياحية في مصر، وتشجيع السياحة البيئية في منطقة البحر الأحمر.

استثمارات سعودية جديدة ومباشرة

وأكد مدبولي أن مصر تسعى لجذب مزيد من الاستثمارات السعودية، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تمر بمرحلة نمو متسارعة. وأضاف أن مصر تستهدف دخول شراكات استراتيجية مع السعودية، لافتًا إلى وجود استثمارات مصرية في السعودية، ما يعزز التعاون المتبادل ويفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين في كلا البلدين.

صفقة "رأس الحكمة" والتنمية المستدامة

على غرار صفقة "رأس بناس"، أشار مدبولي إلى مشروع "رأس الحكمة"، وهو جزء من استراتيجية مصر للتنمية في مناطق البحر الأحمر. هذه المشاريع تهدف إلى اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة، وتسعى الحكومة المصرية إلى دخول شراكات مع الدول الخليجية لتعزيز التنمية في المناطق الساحلية.

استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي

وفي إطار التعاون المالي، كشف مدبولي أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي لضخ استثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار في مصر كمرحلة أولى. هذا القرار يأتي بعد زيارة رئيس الوزراء المصري إلى العاصمة الرياض، حيث التقى خلال زيارته بولي العهد وعدد من المسؤولين السعوديين، بالإضافة إلى لقاءات مع القطاع الخاص والغرف التجارية.

تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين

اختتم مدبولي تصريحاته بتأكيده أن مصر والسعودية تعملان على تعزيز الشراكات الاقتصادية بينهما، مشيرًا إلى أن البلدين يستهدفان خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة تحقق الفائدة للطرفين. وأضاف أن الحكومة المصرية ستواصل جهودها في اجتذاب استثمارات إضافية لتطوير البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبرى، في ظل الرؤية المستقبلية للتنمية الاقتصادية.