القضايا الإقليمية وزيارة رئيس الوزراء لـ السعودية تُسيطر علي اجتماع الحكومة الأسبوعي

اجتماع الحكومة الأسبوعي.. عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2024، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويرصد “الموجز” خلال السطور التالية أبرز القضايا والملفات التي ناقشها رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024.

اجتماع الحكومة الأسبوعي

تفاصيل اجتماع الحكومة الأسبوعي

قال رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن الأيام الماضية شهدت زخماً في الأحداث على الساحتين الإقليمية والعالمية، وخاصة الهجوم السيبراني علي لبنان.

حرص مصر علي أمن لبنان

وأشار رئيس الوزراء إلى موقف مصر الرافض لأية محاولات لتصعيد الصراع وتوسعة نطاقه إقليمياً، وضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسئولية، وحرص مصر على أمن لبنان واستقراره وسيادته.

الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

وأضاف مدبولي: "حرص الرئيس السيسي، خلال تناوله لـ الأزمة الإنسانية قطاع غزة مع وزير الخارجية الأمريكي، على التشديد على أولوية التدخل الحاسم لإزالة العراقيل أمام إدخال كميات ضخمة من المساعدات إلى أهالي غزة، الذين يعانون من كارثة معيشية وصحية، بالإضافة إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وعدم مواصلة سياسات التصعيد ضد الفلسطينيين".

تهجير الفلسطينيين

وتطرق رئيس الوزراء، للحديث عن حرص الرئيس السيسي على التأكيد أيضًا خلال الاتصال الهاتفيّ الذي تلقاه من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية، أو تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مناطق غير قابلة للحياة بهدف تهجير الفلسطينيين.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

وفيما يتعلق بـ الشأن المحليّ، أشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على المضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وضمان الإدارة المُثلى لأصول الدولة، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الذي تنفذه الدولة المصرية، انطلاقًا من الحرص على التخارج من عدد من القطاعات وإتاحة الفرصة بشكل أكبر للقطاع الخاص في هذا الشأن.

زيارة رئيس الوزراء لـ المملكة العربية السعودية

كما تناول الدكتور مصطفى مدبولي الحديث عن زيارته التي قام بها مؤخرًا لـ المملكة العربية السعودية، ولقاءاته العديدة التي أجراها مع وزراء الاستثمار والتجارة، والمالية، والصناعة والثروة المعدنية، بالسعودية، إلى جانب حضور لقاء موسع مع عدد من كِبار المستثمرين السعوديين من أعضاء اتحاد الغرف السعودية ومجلس الأعمال المصري السعودي.

لقاء رئيس الوزراء وولي العهد السعودي

ولفت رئيس الوزراء إلى استقباله في نهاية الزيارة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، حيث تم التأكيد، خلال هذا اللقاء، على توافق مصر والمملكة حول مختلف القضايا الإقليمية.

اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية

وفي سياق حديثه عن زيارته للمملكة، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التوصل إلى صورة نهائية لـ اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية، والاستعداد لتوقيعها قريباً.

افتتاح مصنع "بيكو" للأجهزة المنزلية

وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعي ، أثنى رئيس الوزراء على الجهود التي بذلتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية في الصناعات المستهدفة، والتي أثمرت عن افتتاح مصنع "بيكو" للأجهزة المنزلية أمس، وهو ما يمثل رسالة إيجابية قوية عن الاقتصاد المصري بوجه عام، فالحكومة اتخذت إجراءات وتيسيرات واسعة أسهمت في جذب كبريات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية، مؤكدًا استمرار الحكومة في سعيها لجذب كبريات الشركات العالمية في مختلف القطاعات والمجالات.

اجتماع الحكومة الأسبوعي

إطلاق مبادرة بداية

وخلال حديثه، تطرق رئيس الوزراء لاحتفالية إطلاق المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أقيمت أمس الأول تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تعد إعلانًا عن انطلاق المبادرة لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية وإتاحة طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية؛ من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع.

ووجه رئيس الوزراء الشكر والتحية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، التي بذلت جهودًا واضحة؛ حتى خرجت المبادرة للنور، مشددًا على ضرورة أن تكون للمبادرة مستهدفات تنفيذية واضحة يتم متابعتها بصورة دورية؛ حتى يتسنى لنا تحقيق مستهدفات الدولة من هذه المبادرة الرئاسية المهمة.

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