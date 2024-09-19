هل يوجد عودة لانقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال في مصر؟.. سؤال بات يشغل العديد من المواطنين هذه الأيام لدرجة أنه تصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث نظرًا لرغبة الكثيرين في معرفة الإجابة الكاملة.

الموجز يتناول عبر التقرير التالي الإجابة عن هل يوجد عودة لانقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال في مصر؟ .

هل يوجد عودة لانقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال في مصر؟

وسبق للحكومة أن نفذت الحكومة خطة طموحة لتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وتم بناء عدة محطات طاقة جديدة، بما في ذلك المحطات الغازية ومحطات الطاقة الشمسية والرياح، مما أسهم في مضاعفة قدرة إنتاج الكهرباء في البلاد ولهذا يتصدر سؤال هل يوجد عودة لانقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال في مصر؟.

واليوم زف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشرى سارة للشعب المصري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، معقبًا:« لن تقطع الكهرباء مرة أخرى.. ولا عودة لتخفيف الأحمال».

ونسترجع معكم تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الكهرباء في مصر تعقيبًا على سؤال هل يوجد عودة لانقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال في مصر؟ وجاءت على النحو التالي:

تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الكهرباء في مصر

هل يوجد عودة لانقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال في مصر؟

أعلن قطع الكهرباء من قبل، وأشار إلى أنه بنهاية فصل الصيف فى عودة انقطاع الكهرباء، لكن مع وعد أن الحكومة ستكون حريصة على إيقاف عملية تخفيف الأحمال مع نهاية 2024 وبداية 2025. الحكومة كشفت بأنها ستقوم بتدبير 1.180 مليار دولار حتى تتمكن من تأمين احتياجات مصر من الوقود خلال فصل الصيف، وما حدث هو أنه لتأمين احتياجات الدولة خلال الصيف تجاوز المبلغ المطلوب الـ2.5 مليار دولار؛ حتى تضمن الحكومة عدم انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف. خلال الفترة المقبلة، تعمل الحكومة على تأمين الشحنات، وستدير المنظومة بالكامل حتى تضمن عدم حدوث انقطاعات فى الكهرباء، وحتى لا تتكلف فاتورة ضخمة للوقود خلال فصل الصيف المقبل كما حدث خلال الشهرين الماضيين كل الاجتماعات التى تمت على مدار الشهرين الماضيين، لم تكن فقط لمجرد تأمين شحنات الصيف، لكن الحقيقة عملت على تأمين كل احتياجات الدولة، حتى لا تعود مصر مرة أخرى لقطع الكهرباء، ولهذا قال جملته الشهيرة في المؤتمر «لن تُقطع الكهرباء مرة أخرى.. ولا عودة لتخفيف الأحمال». الحكومة تعمل على إضافة 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة (شمس ورياح) العام المقبل، وبالأمس عقد اجتماعًا مع وزير الكهرباء ووزيرة التخطيط بشأن تأمين استثمارات إضافية لوزارة الكهرباء؛ لرفع كفاءة شبكة التوزيع والنقل؛ حتى تتمكن من استيعاب الـ4 جيجا الجديدة. هناك 7 مليارات جنيه إضافية لوزارة الكهرباء لتنفيذ المشروعات حتى حلول الصيف المقبل وجزءًا من أهداف الزيارة التى تم إجراؤها للمملكة العربية السعودية يتمثل فى التأكيد على أهمية الإسراع بالربط الكهربائى مع المملكة، لتحقيق مصلحة مشتركة بين الطرفين عن طريق تبادل للأحمال معا فى ساعات الذروة. الغاز متوافر وبكميات أكبر، لكن الأمر كله كان يتعلق بإعادة الشريك الأجنبى للاستثمار، وقد نجحت الحكومة في عقد اتفاقيات ثنائية أتمتها وزارة البترول، وتدريجيا ستعود الإنتاجية لسابق عهدها لكل الحقول المصرية، وتأمل أن يتم ذلك قبل حلول الصيف المقبل، لأن هذا الأمر يوفر لمصر فاتورة استيراد بأرقام ليست بالقليلة.

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