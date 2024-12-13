موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2024 وأماكن الصرف

يعد معاش تكافل وكرامة من أهم برامج الدعم النقدي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر المستحقة في مصر. ومع اقتراب موعد صرف المعاش لشهر ديسمبر 2024، يبحث العديد من المواطنين عن تفاصيل موعد الصرف وأماكنه، وكذلك شروط الحصول عليه.

وتوضح الموجز بالتفصيل موعد صرف معاش تكافل وكرامة للشهر الحالي

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن موعد صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين سيكون يوم الأحد، الموافق 15 ديسمبر 2024، ويستفيد من البرنامج حوالي 5.2 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف المعاش شهريًا في منتصف كل شهر وفقًا لجدول محدد مسبقًا.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي عدة أماكن لصرف المعاشات لتسهيل العملية على المستفيدين، وتشمل أماكن الصرف:

فروع بنك ناصر الاجتماعي: المنتشرة في مختلف المحافظات.

ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري: حيث يمكن للمستفيدين سحب المعاش بسهولة.

ماكينات الصراف الآلي للبنوك: المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

تكافل وكرامة



كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي طريقة سهلة للاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة من خلال الإنترنت، ويمكن للمستفيدين الاستعلام عبر الخطوات التالية:

1. الدخول إلى بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة.



2. إدخال رقم بطاقة الرقم القومي الخاص بالمستفيد.



3. الضغط على خيار "استعلام" للحصول على تفاصيل المعاش.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة، وهي:

1. أن يتجاوز عمر المتقدم 65 عامًا أو يكون من أصحاب الأمراض المزمنة.



2. أن يكون من الأشخاص ذوي الإعاقة.



3. ألا تمتلك الأسرة المتقدمة أكثر من نصف فدان زراعي، أو سيارات، أو عقارات.



4. أن يكون لدى الأسرة أطفال في عمر التعليم بنسبة حضور 80% على الأقل في المدارس.



5. ألا يعمل رب الأسرة أو الزوجة في وظائف حكومية أو خاصة.

استمرار صرف الدعم النقدي للأسر المستفيدة

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بانتظام، ويهدف البرنامج إلى تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا وضمان حصولها على احتياجاتها الأساسية، ويمكن للمستفيدين صرف المعاشات بسهولة من خلال منافذ الصرف المتاحة باستخدام بطاقات الصراف الآلي.

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