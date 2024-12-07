طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والأوراق المطلوبة

يبحث العديد من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي، خاصةً بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن إضافة أسر جديدة إلى البرنامج، ويُعد برنامج تكافل وكرامة أحد أهم المبادرات التي تقدمها الحكومة المصرية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وتبين الموجز في التقرير التالي خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن خطوات بسيطة يمكن من خلالها الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة إلكترونيًا، وهي كالتالي:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.



2. اختيار قسم "برامج تكافل وكرامة".



3. إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم.



4. الضغط على زر "استعلام".



5. تظهر نتيجة الاستعلام مباشرة.

تكافل وكرامة

الأوراق المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة

للتقديم على برنامج تكافل وكرامة، يجب توفير المستندات التالية:

صورة بطاقة الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا.

شهادة ميلاد مميكنة حديثة للأطفال أقل من 16 عامًا.

صورة بطاقة التموين التي تحتوي على اسم مكتب التموين.

قيد مدرسي للطلاب من سن 6 إلى 18 عامًا.

قيد جامعي للطلاب الملتحقين بالتعليم العالي.

شهادة طبية تُثبت وجود إعاقة، إذا كان المتقدم يعاني من ذلك.

صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة في حالة الوفاة.

إقرار وصاية على الأيتام إن وُجد.

شهادة سجن للوالدين في حال كان أحدهما مسجونًا.



شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط لضمان توجيه الدعم إلى المستحقين، وأبرز هذه الشروط:

1. ألا يكون المتقدم يعمل في القطاعات الحكومية أو الخاصة بأجر تأميني يتجاوز 400 جنيه شهريًا.



2. ألا يكون المتقدم مستفيدًا من معاش تأميني أو أي مساعدة اجتماعية أخرى.

برنامج تكافل وكرامة

أهمية برنامج تكافل وكرامة

يهدف برنامج تكافل وكرامة إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر احتياجًا من خلال تقديم دعم مالي يُساعدهم على مواجهة أعباء الحياة اليومية، ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر.

للاستفادة من البرنامج أو الاستعلام عن حالتك، يمكنك زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي واتباع الخطوات المذكورة.

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رابط الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة والأوراق المطلوبة وموعد نتيجة التقديم

