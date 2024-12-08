أسعار الأرز الشعير اليوم الأحد 8-12-2024 في مصر وتأثيراتها على الاقتصاد

تتصدر أسعار الأرز الشعير قائمة اهتمامات الكثيرين في مصر، سواء كانوا من المزارعين والتجار، أو حتى المستهلكين، في ظل التغيرات اليومية في الأسعار، ويعكس سعر طن أرز الشعير واقع السوق المحلي وتأثيرات العرض والطلب.

وتقدم الموجز في هذا التقرير أحدث أسعار الأرز الشعير، والعوامل المؤثرة عليها، مع توقعات المستقبل القريب.

أسعار الأرز الشعير اليوم

شهدت أسعار الأرز الشعير بعض التغيرات خلال الأيام الأخيرة، حيث تراوح بين 22,000 و25,000 جنيه، وذلك وفقًا للجودة والمنطقة الجغرافية. هذه التفاوتات في الأسعار تعكس تقلبات السوق الناتجة عن التغير في مستويات العرض والطلب، ومع اقتراب موسم الأعياد، ارتفع الطلب على أرز الشعير، مما أدى إلى تأثير مباشر على الأسعار.

أسعار الأرز العريض والرفيع اليوم

تختلف أسعار الأرز الشعير في السوق المحلي بحسب النوع والجودة، حيث سجلت الأنواع التالية الأسعار التالية:

أرز الشعير عريض الحبة: حوالي 16,000 جنيه للطن.

أرز الشعير رفيع الحبة: بلغ نحو 14,000 جنيه للطن.

الأرز البلدي كسر 5%: وصل إلى 21,000 جنيه للطن.

الأرز البلدي كسر 3%: ارتفع إلى 23,000 جنيه للطن.

أسعار الأرز الشعير



العوامل المؤثرة في سعر الأرز الشعير

1. ارتفاع تكاليف الإنتاج:

ساهمت الزيادة في أسعار الوقود والأسمدة في رفع تكلفة زراعة الأرز، مما انعكس بشكل مباشر على السعر النهائي للطن.

2. الطلب المحلي والدولي:

يشهد أرز الشعير طلبًا متزايدًا في الأسواق الدولية، مما أدى إلى تقليل الكميات المتوفرة محليًا وارتفاع الأسعار نتيجة لذلك.

3. العرض الموسمي:

يؤثر توقيت موسم الحصاد بشكل كبير على المعروض من أرز الشعير في الأسواق، مما يؤدي إلى تفاوت الأسعار بناءً على الكميات المتاحة.

توقعات أسعار الأرز الشعير في الفترة المقبلة

وفقًا لتوقعات الخبراء الاقتصاديين، يتوقع استقرار أسعار أرز الشعير نسبيا خلال الأسابيع القادمة، مدعومًا بزيادة الكميات المتوفرة في الأسواق مع انتهاء موسم الحصاد، ومع ذلك يظل المشهد مرهونا بتغيرات السياسات الاقتصادية والزراعية التي قد تؤثر على التكاليف والإنتاج.

أسعار الأرز

أهمية متابعة أسعار الأرز الشعير يوميًا

الأرز الشعير جزء أساسي من النظام الغذائي للمصريين، ومعرفة أسعاره اليومية أمر بالغ الأهمية للمزارعين والتجار والمستهلكين، سواء للتخطيط للاستهلاك أو لتحقيق ربحية في التجارة، يبقى متابعة السوق ضرورة لضمان قرارات سليمة ومربحة.

تعد هذه التقلبات مؤشرًا على أهمية تعزيز الإنتاج المحلي ومراقبة السياسات الزراعية لدعم استقرار السوق.

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