أسعار طن الأرز الشعير اليوم الأربعاء.. وصلت لكام في السوق

تعد أسعار الأرز الشعير مؤشرًا مهمًا لقطاع الزراعة والتجارة والصناعة الغذائية، وتتأثر هذه الأسعار بالعديد من العوامل، من العرض والطلب إلى التغيرات المناخية والتكاليف الإنتاجية.

وبالتالي المتابعة الدورية للأسعار تساعد المزارعين والتجار والمستهلكين في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن زراعة وشراء وتخزين الأرز، مما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى في ظل تقلبات السوق.

ويتأثر سعر الأرز الشعير بحجم الإنتاج السنوي وكمية الطلب على الأرز سواء محليًا أو عالميًا، فإذا كان الإنتاج وفيرًا والطلب منخفضًا، تنخفض الأسعار، والعكس صحيح.

وفي هذا الصدد، الموجز ينقل لكم تفاصيل سعر طن الأرز الشعير اليوم الأربعاء عبر التقرير التالي.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

وشهد سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 في السوق المحلي بمصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت مستويات قياسية في السوق المحلي.

تفاصيل الأرز الشعير في تلك الآونة

ويرجع هذا إلي الإرتفاع إلى تحسن وفرة المحصول وإرتفاع نسبة الإنتاج في موسم الحصاد لعام 2024، وهذا ما سيقدمه الموجز فيما يلي.

ويعكس ذلك التحسن الضخم في إنتاج الأرز إرتفاع في العرض المحلي، مما أثر بشكل إيجابي على الأسعار التي وصلت إلي استقرار نسبي في الأسواق المحلية، مما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي.

أسعار الأرز الشعير اليوم الأربعاء

وشدد نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، على أن أسعار الأرز الشعير تشهد استقرارًا في كافة الأصناف اليوم الأربعاء، حيث يتراوح سعر طن الأرز رفيع الحبة بين 14 و14.5 ألف جنيه، بينما يتراوح سعر طن الأرز عريض الحبة بين 15 و15.8 ألف جنيه.

ويعتمد سعر الأرز الشعير على جودة النوع والصنف، مما يسبب تفاوت الأسعار بين الأصناف المتنوعة.

وعلى الرغم من تلك الفروقات، تعد هذه الأسعار مناسبة للعرض والطلب في السوق المحلي، حيث يشهد هذا العام تحسنًا كبيراً في إنتاج الأرز في مصر.

أسعار الأرز الأبيض في الأسواق والمحال التجارية

أما بالنسبة لأسعار الأرز الأبيض في السوق المحلي، حيث سجلت استقرارًا نسبيًا، حيثُ سجلت متوسط سعر الكيلو في متاجر التجزئة 30 جنيهاً، مع تفاوت السعر حسب نوع الحبة، وتراوحت أسعار الأرز الأبيض رفيع الحبة بين 23 و25 جنيهاً، بينما تراوحت أسعار الأرز عريض الحبة بين 26 و28 جنيهاً.

وبلغ سعر طن الأرز الأبيض بين 21 و23 ألف جنيه للأرز رفيع الحبة، بينما تراوحت أسعار طن الأرز عريض الحبة بين 23 و24 ألف جنيه.

أسعار الأرز الشعير اليوم الأربعاء

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