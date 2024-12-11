سعر طن الأرز الشعير اليوم الأربعاء 11-12-2024 في مصر للمستهلك

تصدرت جملة سعر طن الأرز الشعير اليوم محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، حيث يُعد الأرز من المحاصيل الزراعية الرئيسية التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري.

ويعتبر الأرز الشعير المرحلة الأولى من إنتاج الأرز الأبيض الذي يشكل جزءًا أساسيا من النظام الغذائي في المنازل المصرية، وفي ظل التراجع الذي شهدته أسعار الأرز أمس الثلاثاء، يبحث المواطنون عن آخر تحديثات أسعار الأرز الشعير والأرز الأبيض، نظرًا لأهميته الحيوية وتعدد استخداماته، من خلال هذا التقرير، ويوضح الموجز أحدث أسعار الأرز الشعير، في الأسواق المحلية.

سعر طن الأرز الشعير اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

شهدت أسعار الأرز الشعير اليوم استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام السابقة، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة: 14,000 جنيه.

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة: 16,000 جنيه.

سعر طن الأرز البلدي بنسبة كسر 5%: 21,000 جنيه.

سعر طن الأرز البلدي بنسبة كسر 3%: 23,000 جنيه.

سعر الارز الشعير



سعر الأرز الأبيض اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

وفيما يخص الأرز الأبيض، تراوحت أسعاره حسب الأنواع والجودة كما يلي:

كيلو أرز الريزو عريض الحبة: 25 جنيهًا.

كيلو الأرز الأبيض السائب: بين 28 و30 جنيهًا.

كيلو أرز أكاديا عريض الحبة: 29 جنيهًا.

كيلو الأرز الذهبي كامولينو 3 ضمن بطاقة التموين: 25 جنيهًا.

كيلو أرز لؤلؤة بنسبة كسر 10%: 24 جنيهًا.



أسعار السلع التموينية في مصر 2024

لم تقتصر استفسارات المواطنين على أسعار الأرز فقط، بل امتدت لتشمل أسعار السلع التموينية الأخرى، التي جاءت كالتالي:

زيت خليط (800 مللي): 30 جنيهًا.

كيلو السكر المعبأ: 12.60 جنيهًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 18 جنيهًا.

شاي ناعم (40 جرام): 5 جنيهات.

عبوة المكرونة (400 جرام): 8.5 جنيه.

عبوة المكرونة (800 جرام): 17 جنيهًا.



استقرار أسعار الأرز في السوق المصري

يعتبر الأرز من المكونات الأساسية على مائدة الطعام المصرية، لذا يحرص المواطنون على متابعة أسعاره باستمرار، وشهدت أسعار الأرز اليوم استقرارا ملحوظًا، دون تسجيل أي ارتفاعات أو انخفاضات كبيرة مقارنة بالأيام الماضية، مما ساعد على تحقيق توازن في السوق المحلية.

ويعكس استقرار أسعار الأرز اليوم أهمية استمرار مراقبة السوق لتوفير المعلومات الدقيقة للمستهلكين وتلبية احتياجاتهم اليومية.

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