أسعار الدواجن .. سعر الفراخ والبط اليوم الأربعاء 18-12-2024 في الأسواق

شهدت أسعار الدواجن في مصر اليوم، الأربعاء 18 ديسمبر 2024، تغييرات ملحوظة في السوق المحلية، حيث اختلفت الأسعار بين المزارع والسوق للمستهلك.

ويستعرض الموجز، في هذا التقرير الأسعار الحالية لعدة أنواع من الدواجن، بما في ذلك الفراخ البيضاء، البلدي، الساسو، والبط، بالإضافة إلى أسعار البيض.

سعر الدواجن اليوم في مصر

سجلت أسعار الدواجن اليوم تباينًا ملحوظًا بين الأنواع المختلفة، حيث تتأثر الأسعار بالعوامل المحلية مثل العرض والطلب، فضلاً عن تكاليف الأعلاف وتوافر الكتاكيت.

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

تتفاوت أسعار الدواجن للمستهلكين بشكل كبير بناءً على النوع والمصدر. وفيما يلي أسعار الدواجن في السوق:

سعر الفراخ البيضاء

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم 73 جنيهًا للكيلو في المزارع، بينما تراوحت الأسعار للمستهلك بين 80 و85 جنيهًا للكيلو في الأسواق.

سعر الفراخ الساسو الحمراء:

سجل سعر الفراخ الساسو في بورصة الدواجن 80 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعرها للمستهلك بين 90 و95 جنيهًا للكيلو في الأسواق.

سعر الفراخ البيضاء

سعر الفراخ البلدي:

بلغ سعر الفراخ البلدي في المحلات بين 100 و115 جنيهًا للكيلو، وتعتبر من الأنواع الأكثر طلبًا في بعض المناطق.

سعر الدواجن البيضاء

كما تم ذكره سابقًا، سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع 73 جنيهًا، في حين أن سعرها في السوق يتراوح بين 80 و85 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر الدواجن البلدي

تواصل الفراخ البلدي تسجيل أسعار مرتفعة، حيث تراوح سعر الكيلو اليوم بين 100 و115 جنيهًا، ويعتبر هذا النوع من الدواجن مفضلًا لدى العديد من الأسر المصرية بسبب طعمه المميز.

سعر الفراخ البلدي

سعر الدواجن أمهات

فيما يخص الدواجن الأم، التي تُستخدم في إنتاج البيض والكتاكيت، فقد سجلت الأسعار في السوق مستويات مستقرة في الآونة الأخيرة، ولكن تختلف حسب الطلب والعرض.

سعر كرتونة البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض في الأسواق المحلية اليوم بين 80 و90 جنيهًا، حسب الحجم والمصدر، مع توقعات بزيادة الطلب خلال الأيام القادمة بسبب الاحتياجات اليومية.

سعر كرتونة البيض

سعر كيلو البط في الأسواق

سجل سعر كيلو البط في الأسواق المحلية اليوم حوالي 90 جنيهًا للكيلو، وهو من الأنواع التي يفضلها العديد من المستهلكين في الأعياد والمناسبات الخاصة.

سعر كيلو البط

سعر كيلو البط المسكوفي اليوم

بالنسبة للبط المسكوفي، الذي يعتبر من الأنواع المميزة في السوق المصري، وصل سعره اليوم إلى 100 جنيه للكيلو.

العوامل المؤثرة في أسعار الدواجن

وأوضح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الدواجن تتأثر بعدد من العوامل مثل توافر الأعلاف، العرض والطلب في الأسواق، وتوافر الكتاكيت، وهو ما يجعل الأسعار تتغير بشكل دوري.

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