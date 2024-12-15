أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الأحد 15-12-2024

تستمر أسعار الدواجن والبيض في مصر في التذبذب مع تغيرات السوق اليومية، مما يجعل متابعة الأسعار أمرًا هامًا للمستهلكين والمستثمرين في قطاع الدواجن.

وفي هذا التقرير، الموجز، يقدم أسعار الفراخ والبط اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، بالإضافة إلى تفاصيل أسعار الدواجن البيضاء، البلدي، أمهات الدواجن، وكرتونة البيض، وكذلك أسعار البط بكل أنواعه. كما نعرض لكم تأثير تلك التغيرات على السوق المحلي ومدى تأثيرها على ميزانيات الأسر المصرية.

سعر الدواجن اليوم في مصر

شهدت أسعار الدواجن البيضاء والساسو استقرارًا في المزارع والأسواق، مع فروق طفيفة بسبب تكاليف النقل وهوامش الربح.

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

الدواجن البيضاء: يتراوح سعر الكيلو بين 85 و90 جنيهًا للمستهلك، بزيادة عن سعر المزرعة لتغطية تكاليف النقل وأرباح التجار.

الدواجن الساسو: يتراوح سعر الكيلو بين 95 و100 جنيهًا في الأسواق.

الدواجن البلدي: سجلت 120 جنيهًا للكيلو تقريبًا للمستهلك.

أسعار الدواجن البيضاء

في المزرعة: تراوح سعر الكيلو بين 75 و76 جنيهًا.

للمستهلك: بلغ السعر النهائي بين 85 و90 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء

أسعار الدواجن البلدي

للمستهلك: تراوح سعر الكيلو بين 115 و120 جنيهًا.

في المزرعة: يقدر السعر بحوالي 105 جنيهات للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي

أسعار الدواجن أمهات

في المزرعة: انخفضت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء إلى 59 جنيهًا للكيلو.

للمستهلك: قد تصل إلى حوالي 65 جنيهًا حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض اليوم

البيض الأبيض: استقر عند 155 جنيهًا للمستهلك.

البيض البلدي: سجل 145 جنيهًا للكرتونة (تسليم أرض المزرعة)، ويصل إلى 160 جنيهًا للمستهلك.

البيض الأحمر: بلغ 151 جنيهًا في المزرعة، ويصل إلى 165 جنيهًا للمستهلك.

سعر كرتونة البيض

سعر كيلو البط في الأسواق

البط البلدي: تراوح سعر الكيلو بين 135 و145 جنيهًا.

البط المسكوفي: تراوح سعر الكيلو بين 150 و160 جنيهًا حسب المنطقة.

سعر كيلو البط

سعر كيلو البط المسكوفي اليوم

في المزرعة: بلغ سعر الكيلو 140 جنيهًا.

للمستهلك: تراوح بين 150 و160 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

الكتاكيت الأبيض: سجل سعر الكتكوت الأبيض حوالي 33 جنيهًا.

الكتاكيت الساسو: تراوحت أسعار الكتكوت الساسو بين 20 و22 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

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