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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

إستقرار أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت في محافظة القاهرة

أسعار الطيور والبيض
أسعار الطيور والبيض اليوم

تعتبر أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت من أهم العناصر التي تؤثر على ميزانية الأسرة المصرية، حيث تعتبر اللحوم البيضاء هي أحد المصادر الرئيسية للبروتين في النظام الغذائي للمواطنين، وفي 13 ديسمبر 2024، حيث تستمر أسعار الطيور في مصر تأثرها بعدة عوامل، وأهمها، أسعار البيض والطيور، حيث تعتمد تكاليف الإنتاج، ومستوى العرض والطلب في الأسواق.

أسعار الطيور 

وفي السطور التالية من الموجز نقدم لكم أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت 14-12-2024 بالإضافة إلي البط والكتاكيت وغيرهم من الطيور في بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

سجلت متوسط أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت نحو 76 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الأبيض شركات بين 34 - 41,5 جنيه.

وبلغ سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 28 - 28,5 جنيه.

وتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 17 - 18 جنيها.

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أسعار الفراخ والبط اليوم السبت 7-12- 2024 داخل بورصة الدواجن

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أسعار البط اليوم

سجل سعر كيلو البط البلدي اليوم بين 99 - 100 جنيه.

وأقترب سعر كيلو بط الفرنساوي اليوم بين 69 - 70 جنيهاً.

وبلغ سعر كيلو البط المسكوفي اليوم بين 84 - 85 جنيهاً.

وناهز سعر كيلو البط البغالي اليوم بين 79 - 80 جنيهاً.

بورصة الدواجن اليوم

سجل متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم السبت 76 جنيهاً.

وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم السبت بين 82 - 83 جنيهاً.

ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم إلي 120 جنيهاً.

وسعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء يسجل اليوم 59 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو البانية في محلات الفراخ بالأسواق إلى مستوى بين 200- 205 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الكبد والقوانص 85 جنيهاً.

وتراوح سعر الدبابيس بين 98 - 100 جنيه للكيلو.

وقد يرتفع أو يقل السعر 10 جنيهات حسب كل منطقة سكنية.

ووصل سعر كيلو لحم الرومي الأبيض اليوم إلي 94 - 95 جنيهاً.

وسجل سعر كيلو لحم الرومي الأسمر اليوم بين 109 - 110 جنيهات.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت 

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