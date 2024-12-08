إستقرار في أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد

استقرت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، في بورصة الدواجن حيث الأسواق والمحال التجارية والمزارع أيضاً.

وتتيح «الموجز» فيما يلي معرفة كل ما يخص أسعار الدواجن البيضاء اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في كافة المجالات.

أسعار البيض والطيور اليوم الأحد

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت 69 جنيهًا للكيلو داخل المزرعة، بينما بلغ سعر الكيلو للمستهلك 73- 78 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الساسو بيور اليوم السبت في البورصة ما بين 20 إلى 21 جنيهًا.

وبلغ سعر الكتكوت الساسو اليوم السبت في البورصة ما بين 19 إلى 20 جنيهًا.

ووصل سعر الكتكوت البلدي اليوم السبت في البورصة ما بين 6 إلى 6.5 جنيه.

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط البلدى اليوم الأحد 110 جنيه.

وبلغ سعر البط المسكوفى اليوم السبت 100 جنيه.

ووصل سعر البط المولار اليوم السبت 90 جنيه.

وسجل سعر البط الفرنساوى اليوم السبت 80 جنيه.

وبلغ سعر البط البغال اليوم السبت 95 جنيه.

بورصة الدواجن اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت 69 جنيهًا للكيلو داخل المزرعة، بينما بلغ سعر الكيلو للمستهلك 73- 78 جنيهًا.

واستقرت أسعار الفراخ الساسو، اليوم السبت، لتسجل 100 جنيه في المزرعة، فيما سجل سعر الكيلو للمستهلك نحو 106 جنيهات للكيلو.

وبلغت أسعار الفراخ البلدي داخل المزرعة، اليوم السبت 114جنيها للكيلو، بينما سجل سعر الكيلو في الأسواق 125 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو البانيه اليوم السبت 210 جنيهات، ويتباين سعر الكيلو من تاجر لآخر ومن منطقة سكنية لأخرى.

أسعار البيض اليوم

سجلت أسعار البيض الأحمر اليوم السبت 146 جنيهًا بالمزرعة، ليصل للمستهلك بقيمة 155 جنيهًا.

وبلغت أسعار البيض الأبيض اليوم السبت 146 جنيهًا في المزرعة، وبلغ سعر الكرتونة للمستهلك 155جنيهًا.

ووصلت أسعار البيض البلدى اليوم السبت 180 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

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