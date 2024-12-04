‎أسعار الفراخ والبط اليوم الاربعاء 4-12-2024 في الاسواق

أسعار الفراخ والبط اليوم.. شهدت أسعار الفراخ البيضاء استقرارًا جديدًا في بورصة الدواجن، حيث بلغ سعر الجملة 68 جنيهًا في المزرعة، وفقًا لما أعلنته بورصة الدواجن في الغرفة التجارية، كما أكدت بورصة الدواجن أن القوة الشرائية للفراخ البيضاء في تزايد مستمر، مما يعكس استقرار السوق وتحسن الطلب عليها.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

تعد الدواجن من أبرز مصادر البروتين الحيواني في مصر، حيث تمثل جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي للعديد من الأسر المصرية.

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

تعتبر صناعة الدواجن من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري، سواء من خلال توفير فرص العمل أو من خلال تلبية احتياجات السوق المحلي، و تتأثر أسعار الدواجن بعوامل عديدة مثل العرض والطلب، بالإضافة إلى التغيرات في أسعار الأعلاف والتكاليف الأخرى المتعلقة بالإنتاج، لذا، فإن متابعة تحديثات أسعار الدواجن تعتبر أمرًا بالغ الأهمية للمستهلكين والمزارعين على حد سواء.

أسعار الفراخ البيضاء

سعر الفراخ والبط اليوم في الأسواق

ينشر موقع الموجز في التقرير التالي كل ما تحتاج معرفته عن أسعار الفراخ والبط اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 في الأسواق المصرية، كما يهتم العديد من المستهلكين بمعرفة أسعار البيض بمختلف أنواعه، نظرًا لكونه من السلع الغذائية الأساسية للكثير، حيث يحتوي على بروتينات مهمة تساهم في تلبية احتياجات الجسم، و تعتبر الدواجن والبيض من المصادر الرئيسية للبروتين في النظام الغذائي المصري، مما يجعل معرفة أسعارها أمرًا مهمًا للكثير من الأسر.

سعر الفراخ البيضاء

شهد متوسط سعر كيلو الدواجن البيضاء في بورصة الدواجن استقرارًا ملحوظًا، حيث بلغ سعره في المزرعة حوالي 68 جنيهًا للكيلو، بينما وصل سعره في الأسواق إلى نحو 78 جنيهًا، وهو السعر المتداول للمستهلك.

سعر الفراخ البيضاء

سعر الفراخ البلدي

أما بالنسبة لأسعار الفراخ البلدي، فقد سجل متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 92 جنيهًا، وفقًا لأحدث التحديثات المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء والشعبة العامة للدواجن في الغرفة التجارية، كما سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في بورصة الدواجن اليوم 73 جنيهًا، بينما يصل سعره إلى المستهلك بسعر متوسط يبلغ 82 جنيهًا للكيلو.

سعر امهات الفراخ

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم في المزرعة نحو 56 جنيهًا، بينما يصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 62 جنيهًا للكيلو في المتوسط، أما أسعار البانيه فقد بلغت نحو 195 جنيهًا للكيلو، في حين سجل سعر دبابيس الفراخ نحو 98 جنيهًا للكيلو، كما وصل سعر صدور الفراخ البيضاء إلى حوالي 105 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي

سعر كرتونة البيض اليوم

أعلنت بورصة الدواجن عن أسعار البيض اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، حيث سجلت الأسعار على النحو التالي:

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر في بورصة الدواجن 143 جنيهًا، على أن يصل سعرها للمستهلك إلى 156 جنيهًا، بينما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 142 جنيهًا في المزرعة، فيما يصل سعرها للمستهلك إلى 152 جنيهًا، أما سعر كرتونة البيض البلدي، فقد بلغ 150 جنيهًا في بورصة الدواجن، حيث تصل إلى المستهلك بسعر 160 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

سعر كيلو البط في الأسواق

شهدت أسعار البط البلدي اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 تراجعًا ملحوظًا في بورصة الدواجن، حيث تراوحت أسعار الكيلو بين 95 إلى 105 جنيهات، منخفضة بنحو 5 جنيهات عن الأيام الماضية، كما سجل البط البغال أسعارًا تتراوح بين 80 إلى 90 جنيهًا للكيلو، مسجلًا تراجعًا قدره 5 جنيهات.

أما بالنسبة للبط المسكوفي، فقد تراوحت أسعاره في المزارع بين 85 و 95 جنيهًا للكيلو، منخفضًا بنحو 5 جنيهات عن الفترة السابقة، كما سجل سعر كيلو البط الفرنساوي بين 70 إلى 80 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البط المولار بين 75 و 85 جنيهًا للكيلو.

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