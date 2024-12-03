مازالت مستقرة على الإنخفاض.. أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، ثباتاً في مستواها بعد آخر انخفاض أعلنته تحديثات بورصة الدواجن، وذلك ليحقق سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم استقراراً بعد انخفاضه بقيمة 2 جنيه، كما استمرت أسعار البيض في استقرارها داخل الأسواق، لذا، سوف يرصد لكم الموجز فيما يلي أسعار الدواجن البيضاء اليوم والبيض وغيرهم من الطيور.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم 69 جنيهًا للكيلو داخل المزرعة، بينما يبلغ سعر الكيلو للمستهلك 73- 78 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الأبيض شركات اليوم الثلاثاء 28.50 جنيه.

وبلغ سعر الكتكوت الأبيض قطعان اليوم الثلاثاء 26.50 جنيه.

ووصل سعر الكتكوت الساسو اليوم الثلاثاء إلي 20 جنيه.

وسجل سعر الكتكوت الساسو البيور اليوم الثلاثاء نحو 21 جنيه.

وبلغ سعر الكتكوت البلدي اليوم الثلاثاء 6.50 جنيه.

وبلغ سعر الكتكوت الهجين اليوم الثلاثاء نحو 13 جنيه.

ووصل سعر الكتكوت الجيل ثاني اليوم الثلاثاء 15 جنيه.

وسجل سعر الكتكوت الروزي البيور اليوم الثلاثاء 18 جنيه.

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط البلدى اليوم الثلاثاء 110 جنيه.



وبلغ سعر البط المسكوفي اليوم الثلاثاء 100 جنيه.

ووصل سعر البط المولار اليوم الثلاثاء 90 جنيه.

وسجل سعر البط الفرنساوى اليوم الثلاثاء 80 جنيه.

وبلغ سعر البط البغال اليوم الثلاثاء 95 جنيه.

بورصة الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء بين 95 و96 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء نحو 110 جنيهات.

ووصل سعر كيلو لحم أمهات الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 74 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو البانيه اليوم الثلاثاء 195 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر كيلو الكبد والقوانص اليوم الثلاثاء 85 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر كيلو الدبابيس المجمدة اليوم بين 98 و100 جنيه.

وتراوح سعر الديك الرومي اليوم بين 120 و135 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الثلاثاء بين 145 و155 جنيهًا.

وتراوح سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الثلاثاء بين 150 و152 جنيهًا.

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الثلاثاء بين 145 و147 جنيهًا.

أسعار البيض والطيور اليوم

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