الفراخ بكام؟.. إستقرار أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس

شهدت بورصة الدواجن اليوم استقرار ملحوظ، في تعاملات الأسواق المصرية، حيث يبحث الكثير عن أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس، والتي حافظت على الأرقام التي سجلتها في تعاملات أمس الأربعاء، وجدير بالذكر أيضاً أن صناعة الدواجن تعتبر واحدة من أهم الصناعات الغذائية في مصر والوطن العربي ويهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعارها يوميًا وهذا بهدف معرفة آخر تحديث رسمي لأسعارها والحصول على أفضل نقط للشراء، وذلك للحصول على تقرير الأسعار هذا ما سوف تجدونها في هذا التقرير من الموجز.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس 70 جنيه وهذا أقل سعر، و71 جنيه أعلى سعر.

أسعار الكتاكيت اليوم

تراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس شركات عمر اليوم بين 33 جنيه أقل سعر، و37 جنيه أعلى سعر.

وسجل سعر الكتكوت الأبيض القطعان 25 جنيه أقل سعر، و25.5 جنيه أعلى سعر.

وبلغ سعر الكتكوت الساسو 19 جنيه أقل سعر، و20 جنيه أعلى سعر.

ووصل سعر الكتكوت الساسو البيور اليوم الخميس إلي 20 جنيه أقل سعر، و21 جنيه أعلى سعر.

وتراوح سعر الكتكوت البلدي حر 6 جنيه أقل سعر، و6.5 جنيه أعلى سعر.

وسعر الكتكوت البلدي مشعر سجل اليوم الخميس 7.50 جنيه أقل سعر، و8 جنيه أعلى سعر.

وسعر الكتكوت الهجين سجل اليوم الخميس 12 جنيه أقل سعر، و13 جنيه أعلى سعر.

وبلغ سعر الكتكوت جيل ثاني 14 جنيه أقل سعر، و15 جنيه أعلى سعر.

ووصل سعر الكتكوت روزي بيور إلي 17 جنيه أقل سعر، و18 جنيه أعلى سعر.

ووصل سعر الكتكوت الجيزة اليوم الخميس إلي 17 جنيه أقل سعر، و17.50 جنيه أعلى سعر.

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط البلدى اليوم الخميس 110 جنيه.

وبلغ سعر البط المسكوفى اليوم الخميس 95 جنيه.

ووصل سعر البط المولار اليوم الخميس 90 جنيه.

وسجل سعر البط الفرنساوى اليوم الخميس 80 جنيه.

وبلغ سعر البط البغال اليوم الخميس 90 جنيه.

بورصة الدواجن اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم نحو 70 جنيه أقل سعر، 71 جنيه أعلى سعر.

وبلغت سعر الفراخ الساسو نحو 78 جنيه أقل سعر، و79 جنيه أعلى سعر.

ووصلت سعر الفراخ البلدي اليوم إلي 114 جنيه أقل سعر، 115 جنيه أعلى سعر.

وسعر الفراخ البيضاء الأمهات سجلت اليوم الخميس 59 جنيه.

وسعر كيلو الأوراك، يتراوح ما بين بين 85 لـ 90 جنيهًا.

وسعر كيلو البانيه، يتراوح ما بين 195 لـ 200 جنيه.

وسعر كيلو الأجنحة، يتراوح ما بين 55 لـ 65 جنيهًا.

وأيضاً سعر كيلو الكبد والقوانص، بلغ نحو 120 جنيهًا.

وبالإضافة إلي سعر كيلو زوج الحمام، سجل نحو 170 جنيهًا.

وسعر كيلو الأرانب، بلغ نحو 140 جنيهاً.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض اليوم الخميس نحو 162 جنيهًا.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض، اليوم الخميس نحو 157 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الخميس، إلي 165 جنيهً.

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