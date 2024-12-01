إستقرار أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد .. البيض والبط

إستقرار في أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، وذلك عند آخر إنخفاض في بورصة الدواجن، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء ثباتاً بعد انخفاضه بقيمة 2 جنيه، فيما إستمرت أسعار البيض في استقرارها داخل الأسواق، ونرصد فيما يلي من خلال الموجز أسعار الدواجن البيضاء اليوم البيض والبط والكتاكيت.

أسعار الطيور والبيض اليوم

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم 69 جنيهًا للكيلو داخل المزرعة، بينما سجل سعر الكيلو للمستهلك بين 75-79 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

بلغ سعر الكتكوت الساسو اليوم الأحد في بورصة الدواجن نحو 22 جنيه.

وسجل سعر الكتكوت البلدي اليوم الأحد في بورصة الدواجن نحو 6 جنيه.

ووصل سعر الكتكوت الهجين اليوم الأحد في بورصة الدواجن إلي 13 جنيه.

وإستقر سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن عند 27 جنيه.

وسجل سعر الكتكوت الروزي بيور اليوم الأحد في بورصة الدواجن نحو 18 جنيه.

أسعار البط اليوم

- يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي اليوم الأحد من 60 إلى 65 جنيهًا.

- ويتراوح سعر البط المولار، اليوم الأحد من 65 إلى 75 جنيهًا.

- وسجل سعر البط المسكوفي اليوم الأحد 100 جنيه.

بورصة الدواجن اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 69 جنيهًا للكيلو داخل المزرعة، ويبلغ سعر الكيلو للمستهلك 75-79 جنيهًا.

واستقرت أسعار الفراخ الساسو، اليوم الأحد، لتسجل 100 جنيه في المزرعة، فيما سجل سعر الكيلو للمستهلك نحو 106 جنيهات للكيلو.

وبلغت أسعار الفراخ البلدي داخل المزرعة، اليوم الأحد 117جنيها للكيلو، بينما سجل سعر الكيلو في الأسواق 125 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم الأحد في بورصة الدواجن للتاجر عند 59 جنيه، لتصل الي المستهلك بسعر 69 جنيه.

ووصل سعر كيلو البانيه اليوم الأحد 210 جنيهات، ويختلف سعر الكيلو من تاجر لآخر ومن منطقة سكنية لأخرى.

أسعار البيض اليوم الأحد

سجلت أسعار البيض الأحمر اليوم الأحد 165 جنيهًا بالمزرعة، ليصل للمستهلك بقيمة 175 جنيهًا.

وبلغت أسعار البيض الأبيض اليوم 153 جنيهًا في المزرعة، وبلغ سعر الكرتونة للمستهلك 175 جنيهًا.

ووصلت أسعار البيض البلدى اليوم إلي 180 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم الأحد

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