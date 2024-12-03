أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، ثباتًا في مستواها بعد آخر انخفاض أعلنته تحديثات بورصة الدواجن، وذلك ليحقق سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم استقرارًا، كما استمرت أسعار البيض في استقرارها داخل الأسواق، لذا سوف يرصد لكم الموجز فيما يلي أسعار الدواجن البيضاء والبلدي اليوم وأسعار البط، والبيض فيما يلي:

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي اليوم

سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن: بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 69 جنيهًا في بورصة الدواجن.

سعر الفراخ البلدي في بورصة الدواجن: تراوح سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة بين 80 إلى 81 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات عن السعر السابق.

اسعار الفراخ البيضاء

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق: وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك 80.2 جنيه، بزيادة جنيه واحد عن السعر السابق، وتراوحت الأسعار بين 74 إلى 105 جنيهات للكيلو في الأسواق.

اسعار الفراخ البلدي

سعر الفراخ البلدي في الأسواق: بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك 117.5 جنيه، بزيادة 4 جنيهات عن السعر السابق، وتراوحت الأسعار بين 80 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط البلدى اليوم الثلاثاء 110 جنيه.

وبلغ سعر البط المسكوفي اليوم الثلاثاء 100 جنيه.

ووصل سعر البط المولار اليوم الثلاثاء 90 جنيه.

وسجل سعر البط الفرنساوى اليوم الثلاثاء 80 جنيه.

وبلغ سعر البط البغال اليوم الثلاثاء 95 جنيه.

أسعار كرتونة البيض اليوم للمستهلك

وفي السياق ذاته، وفقًا للتحديثات المعلنة من بورصة الدواجن والموقع الرسمي للأسعار المحلية والعالمية التابع لمجلس الوزراء، تأتي أسعار كرتونة البيض اليوم على النحو التالي:

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض في بورصة الدواجن، اليوم، 161 جنيهًا كمتوسط سعر للمستهلك، مع الإشارة إلى أن الأسعار قد تختلف من منطقة لأخرى بناءً على طبيعة السوق المحلية.

سعر كرتونةالبيض البلدي اليوم

أما كرتونة البيض البلدي، فقد سجل سعرها اليوم في بورصة الدواجن 167 جنيهًا، مع احتمالية وجود زيادات في بعض الأسواق المحلية بناءً على المناطق المختلفة.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

وسجلت كرتونة البيض الأحمر اليوم، وفقًا لبيانات بورصة الدواجن، 164 جنيهًا، وقد تتفاوت الأسعار بناءً على الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة السكنية.

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