أسعار الدواجن والبيض والبط في الأسواق اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024

استقرت أسعار الدواجن والبيض والبط في الأسواق المصرية اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، مع تسجيل بعض التحركات الطفيفة التي قد تؤثر على ميزانيات الأسر، تتأثر الأسعار بعوامل مثل أسعار الأعلاف، وتكاليف الإنتاج، والأوضاع الاقتصادية العامة.

ويقدم الموجز تفاصيل أسعار الدواجن والبيض والبط على النحو التالي:

أسعار الدواجن

حيث بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزارع حوالي 67 إلى 68 جنيهًا، وارتفعت أسعارها في الأسواق للمستهلكين لتتراوح بين 75 و80 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم

‎سعر الدواجن البلدي

أما الدواجن البلدي فقد تراوحت أسعارها بين 105 و115 جنيهًا للكيلو، في حين وصل سعر الدواجن الساسو إلى 87-88 جنيهًا للكيلو، ليباع للمستهلك بين 90 و100 جنيهًا، الدواجن الأمهات البيضاء استقرت أسعارها في المزارع عند حوالي 60 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعرها في الأسواق بين 65 و70 جنيهًا.

أسعار البيض

شهدت أسعار البيض استقرارًا نسبيًا، حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض بين 158 و162 جنيهًا، وكرتونة البيض الأحمر بنفس هذه النطاقات.

فيما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي حوالي 159-160 جنيهًا، مع بعض الزيادة الطفيفة في الأسعار عند البيع للمستهلك.

الدواجن

سعر البط البلدي

وسجل كيلو البط البلدي سعرًا حوالي 110 جنيهات، بينما تراوحت أسعار البط المولار بين 65 و75 جنيهًا للكيلو.

‎سعر كيلو البط المسكوفي اليوم

أما البط المسكوفي فقد بلغ سعره نحو 100 جنيه للكيلو، فيما سجل سعر البط الفرنساوي ما بين 60 و65 جنيهًا للكيلو.

والجدير بالذكر، أن الأسعار تأثرت بالعديد من العوامل منها ارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف الإنتاج، إضافة إلى تأثيرات الوضع الاقتصادي العالمي، مع هذه التقلبات، يتعين على المستهلكين متابعة الأسعار لضمان التكيف مع التغيرات في السوق.

في السياق ذاته، تؤكد التقارير أن ارتفاع الأسعار قد ينعكس بشكل مباشر على أنماط استهلاك الأسر، مما يدفع البعض إلى تعديل خياراتهم الشرائية أو تقليل الكميات المستهلكة من هذه المنتجات.

ويعمل بعض المنتجين على بحث حلول لتخفيف الأعباء على المستهلكين، مثل تحسين كفاءة الإنتاج وتوفير بدائل أقل تكلفة.

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