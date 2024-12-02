بورصة الدواجن الدواجن البيضاء اليوم.. وأسعار البيض والبط والكتاكيت

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 انخفاضًا في الأسواق؛ وتراوحت الإنخفاضات في سعر كيلو الفراخ اليوم والكتاكيت بين جنيهين و3 جنيهات، وذلك بناءً على السعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية، لذا، سيعرض لكم الموجز في السطور التالية أسعار الدواجن البيضاء اليوم والبط وغيرهم.

أسعار البيض والطيور اليوم

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بلغت أسعار الدواجن البيضاء نحو 69 جنيهًا، وذلك بإنخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

أسعار الكتاكيت اليوم

تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض شركات اليوم بين 37 و44.5 جنيه.

وبلغت أسعار الكتكوت الأبيض العادي اليوم بين 35 و35.25 جنيه.

ووصلت أسعار الكتكوت الساسو اليوم إلي 22 و23 جنيهًا.

وسجل سعر الكتكوت أبيض قطعان عمر شهور اليوم نحو 25.50 جنيه مصري.

وبلغ سعر الكتكوت البلدي عمر شهور اليوم نحو 6.50 جنيه مصري.

ووصلت سعر الكتكوت الهجين عمر شهور اليوم نحو 13 جنيهًا مصريًّا.

وسعر الكتكوت الجيل الثاني عمر شهور اليوم الإثنين نحو 15 جنيهًا مصريًّا.

وبالإضافة إلى سعر الكتكوت الروزي البيور عمر شهور اليوم نحو 18 جنيهًا مصريًّا.

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط البلدى اليوم الإثنين 110جنيه.

وبلغ سعر البط المسكوفي اليوم 100 جنيه.

ووصل سعر البط المولار اليوم 90 جنيه.

وسجل سعر البط الفرنساوى اليوم 80 جنيه.

وبلغ سعر البط البغال اليوم 95 جنيه.

بورصة الدواجن اليوم

وصلت أسعار كيلو البانيه المجمد اليوم إلى 195 جنيهًا.

وسجلت أسعار الكبد والقوانص المجمدة اليوم 85 جنيهًا.

تراوحت أسعار الدبابيس المجمدة اليوم بين 98 و100 جنيه، مع اختلاف بسيط حسب المنطقة.

وتراوحت أسعار الديك الرومي اليوم بين 120 و135 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

تراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي اليوم بين 150 و152 جنيهًا.

وتراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 145 و155 جنيهًا.

وتراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر بين 145 و147 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين

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