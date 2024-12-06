ارتفاع حاد في أسعار الفراخ.. الكيلو يتجاوز 70 جنيهًا في المزرعة

شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، حيث زادت بنحو جنيهين لتتراوح بين 70 و71 جنيهًا للكيلو في المزرعة. ووفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وصل سعر الدواجن البلدية إلى حوالي 105-110 جنيه، بينما بلغ سعر الدواجن الساسو 100 جنيه للمستهلك.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وارتفعت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة، بنحو جنيهين لتدور حول 83 و85 جنيها للكيلو باختلاف المنطقة.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وقفزت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 70 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، فيما وصلت أسعار الدواجن الساسو في بورصة الدواجن العمومية إلى 82 جنيها للكيلو، وبلغت الأمهات البيضاء 60 جنيهًا في المزرعة.

أسعار الفراخ البلدي

فيما سجلت سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 94 جنيهًا، وذلك وفقا للتحديثات المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء والشعبة العامة للدواجن التابعة للغرفة التجارية.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة

وكشفت بورصة الدواجن اليوم الجمعة 6-12-2024 خلال التعاملات الصباحية، أسعار الفراخ البيضاء في مختلف الأسواق المحلية والمزارع كما يلي.

أسعار الفراخ الساسو

وسجل سعر الفراخ الساسو اليوم الخميس في بورصة الدواجن 75 جنيهًا، بينما تصل إلى المستهلك بسعر 86 جنيها للكيلو في المتوسط.

سعر مشتقات الدواجن البيضاء

سجلت أسعار البانيه نحو 197 جنيهًا للكيلو.

دبابيس الفراخ بلغت نحو 99 جنيهًا للكيلو.

سعر صدور الفراخ البيضاء بلغ نحو 106 جنيهات للكيلو.

الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الفراخ

وتعتبر الأعلاف من أهم مكونات تكلفة إنتاج الدواجن، وقد شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار العالمية والمحلية بسبب عدة عوامل، منها أسعار الحبوب مثل الذرة والصويا من المكونات الأساسية للأعلاف، وقد تأثرت أسعارها بزيادة الطلب العالمي، خاصة من الصين، بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي أثرت على الإنتاج الزراعي.

كذلك أدى نقص المعروض من بعض أنواع الحبوب إلى ارتفاع أسعارها، مما زاد من تكلفة إنتاج الأعلاف، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة مثل الوقود والكهرباء، إلى زيادة تكاليف تشغيل مزارع الدواجن، مما انعكس بدوره على أسعار البيض والدواجن.

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