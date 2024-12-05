أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس وتغيرات في سعر الطيور والبيض

شهدت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 حالة من الإستقرار في الأسعار، وذلك بعد إنخفاض سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو جنيهين في بورصة الدواجن، كما حافظ أيضاً سعر كرتونة البيض على آخر مستوياته، وذلك حسبما قال أحد التجار في الجيزة، وتحديثات بورصة الدواجن، لذا سيقدم لكم الموجز في السطور التالية أسعار الدواجن البيضاء اليوم والبيض والطيور الأخرى.

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

إستمرت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 استقرارها لتسجل نحو 69 جنيهًا في بورصة الدواجن، بينما تباع الفراخ البيضاء اليوم بـ 84 جنيهًا للمستهلك في المحال التجارية.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الساسو اليوم حوالي 20 جنيه.

وسجل سعر الكتكوت الساسو بيور اليوم حوالي 21 جنيه.

وبلغ سعر الكتكوت البلدي اليوم حوالي 6.50 جنيه.

وبلغ سعر سعر الكتكوت الهجين اليوم حوالي 13 جنيه.

ووصل سعر الكتكوت الجيل الثاني إلي 15 جنيه.

ووصل سعر الكتكوت الروزي بيور إلي 18 جنيه.

وسجل متوسط سعر الكتكوت أبيض شركات نحو 39 جنيه.

وسجل سعر الكتكوت أبيض قطعان نحو 27.50 جنيه.

اسعار البط اليوم

سجل سعر البط البلدى اليوم 110 جنيه.

وسجل سعر البط للمسكوفى اليوم 100 جنيه.

وبلغ سعر البط المولار اليوم 90 جنيه.

وبلغ سعر البط الفرنساوى اليوم 80 جنيه.

ووصل سعر البط البغال اليوم 95 جنيه.

بورصة الدواجن اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في بورصة الدواجن حوالي قيمة 70 جنيه وحتى قيمة 79 جنيه.

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم في بورصة الدواجن حوالي قيمة 119 جنيه وحتى قيمة 125 جنيه.

وبينما يبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم في بورصة الدواجن حوالي قيمة 78 جنيه وحتى قيمة 79 جنيه.

ووصل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء اليوم في بورصة الدواجن حوالي 59 جنيه.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الخميس بحوالي سعر 155 جنيه جنيه وحتى 165 جنيه.

بينما يبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الخميس حوالي قيمة 150 جنيه وإلى قيمة 160 جنيه.

وتسجل قيمة كرتونة البيض البلدي اليوم الخميس حوالي قيمة 160 جنيه وحتى قيمة 170 جنيه.

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