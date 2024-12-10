أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء وتغيرات ملحوظة في أسعار البط والكتاكيت والبيض

إستقرت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 داخل الأسواق الإستهلاكية، وذلك عقب أن ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو 6 جنيهات أمس الإثنين، بينما واصل سعر كرتونة البيض استقراره لتباع البيضة الواحده بنحو 6 جنيهات، وهذا بحسب ما ذكره أحد التجار في محافظة الجيزة، وتحديثات بورصة الدواجن الأخيرة، لذا سيقدم لكم الموجز في التقرير التالي أسعار الدواجن البيضاء اليوم والكتاكيت والبط والبط وغيرهم.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء وذلك متوسط سعر الكيلو 74 - 75 جنيهاً.

أسعار الكتاكيت اليوم

- تراوحت أسعار الكتاكيت الساسو اليوم الثلاثاء في البورصة بين 17 و18 جنيهاً.

- تراوح سعر الكتاكيت الساسو بيور اليوم الثلاثاء في البورصة بين 18 و19 جنيهاً.

- وسجل سعر الكتاكيت البلدي اليوم الثلاثاء في البورصة إلى سعر تراوح بين 6 إلى 7 جنيهات.

- وتراوح سعر الكتاكيت الهجين اليوم الثلاثاء في البورصة من 11 إلى 12 جنيهاً.

- وبلغ سعر الكتاكيت الجيل الثاني اليوم الثلاثاء في البورصة يتراوح بين 14 و15 جنيهاً.

- وتراوح سعر الكتاكيت الروزي بيور اليوم الثلاثاء في البورصة بين 15 و16 جنيهاً.

- وتراوح سعر الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء في البورصة من 34 إلى 40 جنيهاً.

- وسجل متوسط سعر الكتاكيت البيضاء «قطعان» اليوم الثلاثاء في البورصة من 28 إلى 28.5 جنيهاً.

- ووصل سعر الكتاكيت في القاهرة للدواجن في البورصة اليوم إلي 39 جنيهاً.

- وبلغ سعر الكتاكيت نيوهوب إيجيبت للدواجن في البورصة اليوم 40 جنيهاً.

- وسجل سعر الكتاكيت الوطنية في البورصة اليوم الثلاثاء 39 جنيهاً.

- ووصل سعر كتاكيت الوادي في البورصة اليوم 34 جنيهاً.

- ووصل سعر كتاكيت مكة المكرمة «الأبيض» اليوم إلي 20 جنيهاً.

أسعار البط اليوم

تراوح سعر كيلو البط البلدي اليوم بين 99 - 100 جنيه.

وأقترب سعر كيلو بط فرنساوي بين 69 - 70 جنيهاً.

وبلغ سعر كيلو البط المسكوفي اليوم بين 84 - 85 جنيهاً.

وناهز سعر كيلو البط بغالي اليوم بين 79 - 80 جنيهاً.

بورصة الدواجن اليوم

سجل متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم 74 - 75 جنيهاً.

وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم بين 82 - 83 جنيهاً.

ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم إلي 120 جنيهاً.

وسجل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء اليوم 60 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الثلاثاء بين 145- 148 جنيهاً.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض بين 144- 147 جنيهاً.

وتراوح سعر كرتونة البيض البلدي اليوم بين 139 - 140 جنيهاً.

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