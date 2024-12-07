إستقرت أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت.. إستقرار بعد انخفاض

شهدت أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت في الأسواق المصرية، 7 ديسمبر 2024، حالة من الإستقرار الملحوظ، عقب سلسلة من التراجعات التي شهدتها بورصة الدواجن في الأسبوع الماضي، حيث يأتي هذا الإستقرار بالتزامن مع جهود الحكومة وذلك لدعم الصناعة الداجنة وإتاحة الإمدادات بشكل دائم، لذا، سيقدم لكم الموجز في السطور التالية أسعار الطيور والبيض اليوم.

أسعار الدواجن اليوم السبت

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

بلغت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في المزارع 69 جنيهًا، ويُباع الكيلو للمستهلك في المحلات التجارية بسعر 79 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

بلغت أسعار الكتاكيت البيضاء شركات عمر يوم 33 جنيهًا، وأعلى سعر 39 جنيهًا.

وسجلت أسعار الكتاكيت البيضاء قطعان عمر يوم 27 جنيهًا، وأعلى سعر 27.5 جنيه.

وسجلت أسعار الكتاكيت الساسو عمر يوم 19 جنيهًا، وأعلى سعر 20 جنيهًا.

وبلغت أسعار الكتاكيت الساسو البيور عمر يوم أقل سعر 20 جنيهًا، وأعلى سعر 21 جنيهًا.

ووصلت أسعار الكتاكيت البلدي الحر عمر يوم: أقل سعر 6 جنيه، وأعلى سعر 6.75 جنيه.

ووصلت أسعار الكتاكيت الهجين عمر يوم أقل سعر إلي 12 جنيهًا، وأعلى سعر إلي 13 جنيهًا.

ووصلت أسعار الكتاكيت الجيل الثاني عمر يوم أقل سعر 14 جنيهًا، وأعلى سعر 15 جنيهًا.

وسجلت أسعار الكتاكيت الروزي البيور عمر يوم أقل سعر 17 جنيهًا، وأعلى سعر 18 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

سجلت أسعار البط التسمين الفرنساوي يوم من 30 إلى 30.75 جنيه.

وسجلت أسعار البط البلدي اليوم من 99 إلى 100 جنيه.

وبلغت أسعار البط الفرنساوي اليوم من 69 إلى 70 جنيه.

وبلغت أسعار البط المسكوفي من 84 إلى 85 جنيه.

ووصلت أسعار البط البغالي اليوم من 79 إلى 80 جنيه.

بورصة الدواجن اليوم

تتراوح أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 70 و71 جنيهًا.

وتتراوح أسعار الدواجن الساسو بين 80 و81 جنيهًا.

وتتراوح أسعار الدواجن البلدي اليوم بين 110 و111 جنيهًا.

وتتراوح أسعار الدواجن الأمهات بين 59 و60 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو البانية اليوم في محلات الفراخ بالأسواق إلى مستوى بين 200- 205 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكبد والقوانص اليوم 85 جنيهاً.

وتراوح سعر كيلو الدبابيس بين 98 - 100 جنيه للكيلو، وقد يرتفع أو يقل السعر 10 جنيهات وذلك حسب كل منطقة سكنية.

ووصل سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض إلي 94 - 95 جنيهاً.

وبلغ سعر كيلو لحم رومي أسمر 109 - 110 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم بين 142 - 146 جنيها.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 141 - 144 جنيها.

ووصل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم بين 139 - 140 جنيها.

أسعار الدواجن والبيض اليوم

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