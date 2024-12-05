أسعار الفراخ والبط اليوم الخميس 5-12-2024 فى الأسواق

أسعار الفراخ والبط اليوم.. سجل أسعار الفراخ اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 أول ارتفاع له بعد استقرار دام لأسبوع، حيث زاد سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو جنيهين في بورصة الدواجن، في المقابل، استقر سعر كرتونة البيض على آخر مستوياته، وفقًا لتحديثات بورصة الدواجن.

سعر الدواجن اليوم في مصر

يتابع العديد من المواطنين في الوقت الحالي أسعار الدواجن بشكل مستمر، حيث تشهد أسعار الفراخ تغيرات ملحوظة تتراوح بين الارتفاع والانخفاض، مما يجعلها موضوعًا مهمًا للمتابعة اليومية، وتعتبر الدواجن، وخاصة الفراخ، من أبرز مصادر البروتين الأساسية في النظام الغذائي للمواطنين، مما يزيد من أهمية معرفة أسعارها بشكل متكرر.

أسعار الفراخ البضاء

‎أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

وينشر موقع الموجز في التقرير التالي تفاصيل أسعار الفراخ والبط اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، حيث شهدت الأسواق المحلية تحركًا ملحوظًا في أسعار الدواجن، مع زيادة طفيفة في أسعار الفراخ البيضاء والبط.

سعر الدواجن البيضاء

حققت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 رقمًا جديدًا، حيث وصل سعر الكيلو إلى 71 جنيهًا في بورصة الدواجن، وفي الوقت نفسه، وصل سعر الفراخ البيضاء للمستهلك في المحال التجارية إلى 85 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ اليوم

‎سعر الدواجن البلدي

حققت أسعار الفراخ البلدي اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 رقمًا جديدًا، حيث وصل سعر الكيلو إلى 116 جنيهًا في بورصة الدواجن، بينما وصل سعر الفراخ البلدي للمستهلك في المحال التجارية إلى 128 جنيهًا، كما سجلت أسعار الفراخ الساسو أيضًا رقمًا جديدًا، حيث وصل سعر الكيلو إلى 78 جنيهًا في بورصة الدواجن، بينما بلغ سعر الفراخ الساسو للمستهلك 90 جنيهًا في المحال التجارية.

أسعار الدواجن اليوم

سعر الدواجن امهات

حققت أسعار الفراخ الأمهات اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 رقمًا جديدًا، حيث وصل سعر الكيلو إلى 62 جنيهًا في بورصة الدواجن، بينما بلغ سعر الفراخ الأمهات للمستهلك في المحال التجارية 77 جنيهًا، أما أسعار قطع الدواجن الأخرى، فقد تراوحت أسعار كيلو البانيه بين 195 إلى 200 جنيه، بينما سجل سعر كيلو صدور الفراخ البيضاء نحو 105 جنيهات، ووصل سعر كيلو دبابيس الفراخ إلى 98 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 في الأسواق نحو 157 جنيهًا. بينما سجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 162 جنيهًا، فيما وصل سعر كرتونة البيض البلدي إلى 165 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

‎سعر كيلو البط في الأسواق

شهدت أسعار البط البلدي اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 استقرارًا في بورصة الدواجن، حيث تراوحت أسعار الكيلو بين 95 إلى 105 جنيهات، في حين سجل سعر كيلو البط البغال بين 80 إلى 90 جنيهًا، أما في المزارع، فقد تراوحت أسعار البط المسكوفي بين 85 و 95 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر كيلو البط الفرنساوي أسعارًا تتراوح بين 70 إلى 80 جنيهًا، في حين تراوحت أسعار البط المولار بين 75 و 85 جنيهًا.

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