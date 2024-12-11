أسعار الدواجن .. سعر الفراخ والبط اليوم الأربعاء 11-12-2024 في الأسواق

شهد سعر الفراخ والبط في مصر استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، حيث تواصل الأسواق تقديم أسعار ملائمة للمستهلكين مع تفاوت بسيط في بعض المحافظات، وخاصًا سعر الفراخ البيضاء .

ويقدم موقع الموجز، تحديثًا شاملًا لسعر الفراخ البيضاء والبلدي، الدواجن الأمهات، كرتونة البيض، وأسعار البط بأنواعه المختلفة لتلبية احتياجات المستهلكين.

سعر الدواجن اليوم في مصر

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 83 إلى 86 جنيهًا حسب تكاليف النقل وهوامش الربح.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك نحو 95 جنيهًا.

سعر الدواجن البيضاء

تسليم أرض المزرعة: بلغ سعر الكيلو 68 إلى 69 جنيهًا.

للمستهلكين: يبدأ من 80 جنيهًا ويصل إلى 86 جنيهًا.

سعر الفراخ البيضاء

سعر الدواجن البلدي

تسليم أرض المزرعة: استقر عند 90 جنيهًا.

للمستهلكين: تراوح بين 95 و100 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي

سعر الدواجن أمهات

تراجع سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء إلى 59 جنيهًا في المزرعة.

اسعار الفراخ البيضاء

سعر كرتونة البيض اليوم

البيض البلدي (تسليم المزرعة): 130 جنيهًا، وسعر البيع النهائي 150 جنيهًا.

البيض الأبيض (تسليم المزرعة): 140 جنيهًا، وسعره للمستهلك 150 جنيهًا.

البيض الأحمر (تسليم المزرعة): 145 جنيهًا، ويباع للمستهلك بسعر 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

سعر كيلو البط في الأسواق

تراوح سعر كيلو البط المولار بين 95 إلى 105 جنيهات.

سعر كيلو البط في الأسواق

سعر كيلو البط المسكوفي اليوم

سجل سعر كيلو البط المسكوفي نحو 100 إلى 110 جنيهات في الأسواق.

البط المسكوفي

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض: بلغ 33 جنيهًا للكتاكوت.

سعر الكتكوت الساسو: سجل 19 جنيهًا للكتاكوت.

أسعار الكتاكيت اليوم

تشهد الأسعار استقرارًا نسبيًا بفضل التوازن بين العرض والطلب، مع توفر خيارات متنوعة للمستهلكين في جميع أنحاء مصر.

تأثير العرض والطلب على أسعار الدواجن في مصر

يؤثر التوازن بين العرض والطلب بشكل كبير في تحديد أسعار الدواجن في السوق المصرية، ومع زيادة الطلب على الدواجن والبيض مع اقتراب المناسبات والأعياد، قد تشهد الأسعار بعض الارتفاعات البسيطة في بعض المناطق، على الجانب الآخر، إذا استمر الإنتاج المحلي في توفير كميات كافية من اللحوم والبيض، فسيظل السوق مستقرًا.

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