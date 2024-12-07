أسعار الفراخ والبط اليوم السبت 7-12- 2024 داخل بورصة الدواجن

يشهد سوق الدواجن في مصر اهتمامًا كبيرًا من قبل المواطنين، حيث تُعد الفراخ البيضاء من أهم مصادر البروتين التي تعتمد عليها الأسر المصرية، وتتميز أسعار الدواجن بحالة من التغير اليومي تبعًا لمعدلات العرض والطلب.

يبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن في السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

ويستعرض موقع الموجز ، أحدث أسعار الدواجن البيضاء والمنتجات المرتبطة بها وفقًا لبيانات بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء

سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة: 70 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك: حوالي 80 جنيهًا، يشمل هذا السعر هامش الربح وتكلفة النقل.

أسعار الفراخ البلدي

سعر كيلو الفراخ البلدي في الأسواق: 103 جنيهات.

أسعار الفراخ الساسو

سعر كيلو الفراخ الساسو في المزرعة: 81 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو للمستهلك: حوالي 86 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

أسعار الفراخ الأمهات

سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزرعة: 60 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الأمهات للمستهلك: حوالي 66 جنيهًا.

أسعار منتجات الفراخ اليوم

البانيه: 197 جنيهًا للكيلو.

دبابيس الفراخ: 99 جنيهًا للكيلو.

صدور الفراخ البيضاء: 106 جنيهات للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

الكتكوت الساسو بيور: يتراوح بين 20 و21 جنيهًا.

الكتكوت الساسو العادي: يتراوح بين 19 و20 جنيهًا.

الكتكوت البلدي: يتراوح بين 6 و6.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

أسعار البط اليوم

أسعار البط:

تتراوح أسعار البط اليوم بين 100 و130 جنيهًا للكيلو.

أسعار البط اليوم

عدد البط في مصر:

يبلغ عدد البط حوالي أربعة ملايين طائر، ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار البيض اليوم

البيض الأبيض: تتراوح أسعار كرتونة البيض بين 142 و145 جنيهًا.

البيض الأحمر: تتراوح أسعار كرتونة البيض بين 143 و147 جنيهًا.

البيض البلدي: تراوحت أسعار كرتونة البيض بين 140 و142 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

ويشهد سوق الدواجن في مصر حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار خلال بداية التعاملات الصباحية، مما يعكس توازنًا بين العرض والطلب.

كما تلعب العوامل الموسمية ومعدلات استهلاك الأسر دورًا كبيرًا في تحديد حركة الأسعار، ويساهم التطور في قطاع الدواجن، مثل التوسع في مشروعات التربية المكثفة، في توفير استقرار أكبر للأسعار.

إقرأ أيضًا